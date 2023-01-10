Golpes com Pix: confira quatro dicas de como se prevenir

Pix superou a marca de 100 milhões de transações em um único dia Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O Pix é um meio de pagamento que vem batendo recorde de uso desde seu lançamento, em novembro de 2020. No mês passado, superou a marca de 100 milhões de transações em um único dia, totalizando 2,4 bilhões de transações no mês, totalizando pouco mais de R$ 1 trilhão.

O principal diferencial do Pix é que ele é instantâneo, sem tarifas. As transferências são realizadas em qualquer horário e dia, registrando na mesma hora — o prazo é de 10 segundos para que a transação seja realizada.

Mas, juntamente com a facilidade que a transação instantânea trouxe para o dia a dia das pessoas, novos casos de fraudes também surgiram. Por isso, toda atenção é necessária para não cair em golpes. Recentemente, até sequestros relâmpagos têm ocorrido de forma recorrente, obrigando a vítima a acessar as contas bancárias e a transferir valores via Pix.

O Banco Central do Brasil (Bacen), que regulamenta todo o processo do Pix, segue evoluindo as questões relacionadas à segurança desse meio de pagamento. Para este ano, entre as principais novidades estão as alterações no limite de valor de transações e nas opções de horário noturno.

A partir deste ano, os bancos não são mais obrigados a impor um limite de valor por transação, mas são obrigados a determinar um limite por período de tempo. Além disso, passa a ser opcional aos bancos oferecer a customização de horário noturno diferenciado. O horário padrão é das 20h às 6h, sendo opcional para cada instituição oferecer aos clientes a possibilidade de alterar o horário noturno para a faixa entre 22h e 6h.

Já as regras para gestão de limites do Pix pelos canais digitais do seu banco, envolvendo aumento ou redução dos limites a pedido dos clientes, permanece a mesma: pedidos para redução de limite devem ser acatados de forma imediata, enquanto pedidos para aumento de limites são processados e produzem efeitos, se acatados, no período de 24h a 48 horas após a solicitação.

Portanto, uma alternativa para se resguardar é estabelecer um valor reduzido de limite diário para uso do Pix, diretamente nos canais digitais do seu banco. Para isso, você pode ir na sessão de Pix do seu aplicativo ou internet banking e ajustar o limite de transferência diária.

E caso caia em algum golpe, não deixe de registrar o boletim de ocorrência. É importante que você disponibilize todas as informações possíveis sobre a transação, como data e hora, chave Pix, destinatário, nome do banco recebedor, e da pessoa para quem o valor foi enviado, pois isso pode ajudar na investigação da polícia e dos bancos.

Você também deve registrar a ocorrência diretamente no SAC do seu banco, pois isso contribui para evitar novos casos e reduz o risco para todos os usuários. O seu banco pode adotar procedimentos para o bloqueio desses recursos, o que facilita a devolução, caso fique comprovada a fraude.

Fique de olho em alguns golpes envolvendo Pix:

01 Compras pela internet Caso você tenha acesso a ofertas irresistíveis ou a mensagens de amigos vendendo objetos por preços muito baixos, fique atento. Os golpistas têm utilizado as redes sociais para aplicar golpes anunciando produtos com pagamentos via Pix, mas, após enviar o dinheiro, você não recebe o produto. 02 Liberação de empréstimos Ao negociar um empréstimo, nenhum banco solicita a transferência de valores antecipadamente. Os golpistas entram em contato oferecendo grandes oportunidades de empréstimo mediante pagamento prévio de um valor referente a impostos e taxas. Só depois de fazer o Pix é que você descobre que o dinheiro do empréstimo não entrou na conta, ficando no prejuízo. 03 Golpe da falsa Central de Atendimento Desconfie de contatos em nome do seu banco que peçam informações pessoais. Nunca forneça seus dados pessoais ou códigos recebidos em seu celular. Se desconfiar de algo, desligue e entre em contato com o seu banco pelos números indicados no site oficial, aplicativo ou no verso do seu cartão. Além disso, utilize somente o app oficial do seu banco e nunca instale nenhum outro tipo de aplicativo em seu celular, nem realize nenhuma ação direcionada por contato telefônico. Os bancos nunca entram em contato para solicitar informações confidenciais, como dados da sua conta e suas senhas bancárias. 04 Sequestro relâmpago Pix Além de orientações básicas de segurança – como evitar usar o celular em lugares públicos, observar a rua antes de sair de casa, não entrar na garagem caso perceba algum suspeito observando –, uma alternativa é utilizar a gestão de limites do Pix pelos canais digitais do seu banco para estabelecer um valor reduzido de limite diário. Com isso, caso seja vítima desse tipo de crime, o rombo financeiro tende a ser menor.