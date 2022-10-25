Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aposentadoria

Vale a pena investir em previdência privada?

Investimento é de caráter privado, ou seja, não tem relação com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Entenda o que é e como funciona

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 10:42

Públicado em 

25 out 2022 às 10:42
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Em um país com tantas incertezas políticas e econômicas, confiar na previdência social para garantir seu futuro pode ser arriscado. Mesmo assim, no Brasil, cerca de 90% das pessoas com mais de 25 anos não poupam dinheiro pensando na aposentadoria, segundo o Relatório Global do Sistema Previdenciário 2020.
Para as pessoas interessadas em garantir seu próprio futuro com liberdade financeira e segurança, investir em previdência privada é uma boa alternativa. Neste texto você vai entender melhor o que é essa modalidade de investimento e como ela funciona.

O QUE É PREVIDÊNCIA PRIVADA?

É um produto de investimento de longo prazo, no qual se realiza aportes mensais por um período de dez anos ou mais. Destinado às pessoas físicas, seu objetivo é ser um complemento de renda ao benefício da previdência social.
Esse investimento é de caráter privado, ou seja, não possui relação com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). De forma similar aos diversos fundos de investimentos disponíveis no mercado, a gestão dos recursos aportados na previdência privada fica por conta de um gestor profissional e o patrimônio do fundo pertence aos seus cotistas.
previdência privada; investimentos; aposentadoria
previdência privada; investimentos; aposentadoria Crédito: Visual Generation / Getty Images/iStockphoto
A grande maioria (90%) dos planos de previdência privada realiza aplicações de baixo risco, com foco na previsibilidade dos rendimentos e na segurança do seu patrimônio. A relação entre risco e retorno é similar a outros títulos de renda fixa, como o Tesouro Direto, CDB, LCI, entre outros.

COMO FUNCIONA  APREVDIÊNCIA PRIVADA?

Os planos de previdência privada possuem duas fases distintas. A primeira delas é a de acúmulo, na qual o investidor deposita uma quantia mensal estabelecida no momento da contratação. Esses depósitos são mensais e duram entre 10 e 35 anos, conforme a opção do investidor.
O valor desse aporte mensal é calculado pelos bancos ou seguradoras. O cálculo leva em consideração dados como expectativa de vida, projeções de taxas de juros, entre outros, para se descobrir o quanto é necessário guardar por mês para obter a renda desejada no fim do período.
Ao chegar na data estipulada inicia-se a fase da renda, na qual o investidor pode receber o dinheiro aplicado mais os rendimentos acumulados ao longo dos anos. Para o recebimento dos valores, o saque pode ser de forma integral ou parcelada mensalmente, de acordo com uma data combinada.
Pela prestação do serviço de gestão de um plano de previdência privada é cobrada a taxa de administração. A incidência da cobrança é sobre o patrimônio total do fundo.
Outra cobrança que pode ocorrer é a taxa de carregamento, cobrada a cada contribuição realizada, ou seja, mensalmente. Em alguns casos, pode chegar a até 3% do valor do aporte. Porém, alguns bancos isentam o investidor dessa taxa de carregamento, caso a aplicação seja de valor alto.
Por último, existe a taxa de saída, que trata-se de um percentual descontado no momento em que há a retirada antecipada dos recursos. No entanto, essa cobrança só ocorre caso haja movimentação nos primeiros anos da aplicação. Em geral, os planos de previdência têm prazos de carência. Após esse período, já não há cobrança de taxas de saída.
No texto da próxima coluna vamos abordar outros aspectos importantes sobre os planos de previdência privada, como a tributação progressiva ou regressiva do Imposto de Renda; a diferença entre PGBL e VGBL; entre outras vantagens e desvantagens dessa alternativa de investimento.

LEIA MAIS SOBRE DINHEIRO

Conheça 4 opções de investimento ideal para iniciantes

O Bitcoin é uma boa alternativa de investimento?

3 opções de investimentos seguros mais rentáveis do que a poupança

5 dicas para se proteger da clonagem de cartões de crédito e débito

Conheça as principais linhas de crédito para produtor rural e como contratar

Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

Tópicos Relacionados

Aposentadoria dinheiro Previdência Investimentos Vicente Duarte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados