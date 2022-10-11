Conheça 4 opções de investimento ideal para iniciantes

O primeiro passo para o investidor iniciante é buscar conhecimento e entender que não é necessário ter muito dinheiro para começar a investir. Aplicando aos poucos e regularmente, mesmo que em pequenas quantias, a riqueza vai crescendo com o passar do tempo.

O investidor não deve atropelar as etapas de aprendizado. Existem casos de pessoas que começaram a investir em criptoativos ou ações antes mesmo de conhecer as opções mais seguras de investimento. Nesses casos, a probabilidade de que ocorra uma frustração das expectativas é grande.

A melhor forma de iniciar é compor uma reserva de emergência, aplicando em alternativas seguras e rentáveis de investimentos. Confira abaixo algumas dessas opções:

01 Certificado de Depósito Bancário – CDB Os CDBs são emitidos por instituições financeiras que utilizam os recursos captados para realizar empréstimos e financiamentos aos seus clientes.

O nível de segurança dos CDBs é similar ao da poupança, uma vez que a segurança também está atrelada ao banco emissor e, da mesma forma, contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). O fundo é uma associação civil sem fins lucrativos que tem por finalidade proteger depositantes e investidores das instituições associadas.

O FGC assegura que, em caso de calote ou quebra do banco, quem tem dinheiro aplicado receberá de volta até R$ 250 mil.

Geralmente, a rentabilidade dos CDBs está ligada ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI), que é uma taxa de juros utilizada nos empréstimos entre os bancos. Ela é usada como principal índice dos investimentos de renda fixa.

ilustração de investimentos e renda Crédito: Vecteezy

Por sua vez, o CDI tem seu valor influenciado diretamente pela taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira e é definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom).

É importante ressaltar que os rendimentos dos CDBs são tributados pelo Imposto de Renda, diferente da caderneta de poupança que é isenta do Imposto de Renda. Entretanto, mesmo com os descontos do IR, os rendimentos do CDB são, geralmente, bem superiores aos rendimentos da caderneta de poupança.

02 Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) Enquanto na LCI os recursos captados são utilizados pelas instituições financeiras para realizar financiamentos ao setor imobiliário, na LCA os financiamentos são destinados ao setor do agronegócio.

Em termos de segurança, as LCIs e as LCAs são similares à poupança e aos CDBs, pois sua decisão de investimento também deve levar em consideração a robustez financeira do banco emissor. Porém, em caso de calote ou quebra do banco, quem tem dinheiro aplicado nessas modalidades também receberá de volta até R$ 250 mil do Fundo Garantidor.

Da mesma forma que a poupança, as LCIs e as LCAs são isentas do Imposto de Renda. A isenção, somada à rentabilidade superior, torna o investimento nessas modalidades ainda mais atrativo.

03 Tesouro Selic Essa modalidade de aplicação financeira funciona da seguinte forma: é como se você fizesse um empréstimo para o Governo Federal, para que o mesmo financie suas atividades de investimento e custeio da máquina pública.

Pelo fato de o Governo Federal ser o responsável por arcar com o pagamento dos títulos do Tesouro, os riscos dessa aplicação financeira são considerados inexistentes. Dessa forma, essa modalidade de investimento pode ser considerada ainda mais segura do que a poupança e as demais alternativas de investimentos citadas acima.

Atualmente, a rentabilidade do Tesouro Selic é bem superior à rentabilidade da poupança. Portanto, mesmo com a incidência do Imposto de Renda, as aplicações em Tesouro Selic são muito mais atrativas.

04 Fundos DI Os Fundos de Renda Fixa Referenciados DI não contam com a garantia do FGC, mas a carteira desses fundos é composta, em maior parte, por títulos públicos do Tesouro Direto atrelados à Selic ou em títulos privados de baixo risco.

Além disso, as decisões de investimento dos recursos de um Fundo DI são realizadas por um gestor certificado e que possui mecanismos de segurança contra o risco de crédito, sendo altamente regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

De um modo geral, os fundos DI rendem mais do que a poupança e até mesmo mais do que o Tesouro Selic, mesmo após descontada a taxa de administração.