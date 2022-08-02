5 dicas para se proteger da clonagem de cartões de crédito e débito

Não compartilhe os dados ou imagens do seu cartão

Habilite alertas no celular para compras realizadas. Consulte a sua fatura e o extrato da sua conta com frequência.

A maioria dos bancos oferece a opção de gerar um cartão virtual que pode ser utilizado para realizar compras online. O diferencial dele é que o número do cartão ou o código de segurança - CVV são alterados com frequência para evitar fraudes.

Ao realizar compras online, verifique se o site possui um certificado de segurança, que é a figura de um cadeado que aparece ao lado da URL, além do HTTPS no início. Isso significa que as transações realizadas trocam informações criptografadas, e que não podem ser capturadas por um invasor. Evite cadastrar seu cartão em aplicativos desconhecidos.

Em um estabelecimento comercial, é normal que o atendente queira segurar o seu cartão na mão, ou levá-lo para processar a operação em outro local. Caso isso aconteça, acompanhe a pessoa até a máquina, para garantir que ele não anote os dados ou tire uma foto do seu cartão de crédito.