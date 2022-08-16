3 opções de investimentos seguros mais rentáveis do que a poupança

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Certificado de Depósito Bancário – CDB

Da mesma forma que a poupança, os CDBs são emitidos pelas Instituições Financeiras, que utilizam os recursos captados para realizar empréstimos e financiamentos aos seus clientes. O nível de segurança dos CDBs é similar ao da poupança, uma vez que a segurança também está atrelada ao banco emissor e, da mesma forma, contam com a proteção do FGC. É importante ressaltar que, diferentemente da caderneta de poupança, que são aplicações isentas do Imposto de Renda (IR), os rendimentos dos CDBs são tributados pelo IR. Entretanto, mesmo com os descontos do IR, os rendimentos do CDB geralmente são bem superiores aos rendimentos da poupança.

02

Letra de Crédito Imobiliário – LCI e Letra de Crédito do Agronegócio – LCA

Em termos de segurança, as LCIs e as LCAs são similares à poupança e aos CDBs, pois, na sua decisão de investimento, você também deve levar em consideração a robustez financeira do banco emissor. Em caso de calote ou quebra do banco, quem tem dinheiro aplicado nessas modalidades também receberá de volta até R$ 250 mil do FGC. Da mesma forma que a poupança, as LCIs e as LCAs são isentas do Imposto de Renda. A isenção de IR somada à rentabilidade superior tornam o investimento nessas modalidades ainda mais atrativo. A diferença entre as LCIs e as LCAs é que, enquanto na primeira os recursos captados são utilizados pelas Instituições Financeiras para realizar financiamentos ao setor imobiliário, na segunda os financiamentos são destinados ao setor do agronegócio.

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Tesouro Direto