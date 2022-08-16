3 opções de investimentos seguros mais rentáveis do que a poupança

A poupança é considerada como um dos produtos de investimento mais seguros do Brasil. Porém, existem alternativas de investimentos mais rentáveis e com o mesmo nível de segurança, ou até mesmo mais seguros.
A segurança da poupança está diretamente ligada à solidez do banco emitente. Por isso, é muito importante escolher bem a Instituição Financeira (IF) na qual você vai investir o seu dinheiro.
Além da garantia da IF, as aplicações em poupança contam com a proteção do FGC – Fundo Garantidor de Créditos. O FGC é uma associação civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade proteger depositantes e investidores das instituições associadas.
O Fundo assegura que, em caso de calote ou quebra do banco, quem tem aplicação na caderneta de poupança receberá o seu dinheiro de volta, até o limite de R$ 250 mil.
Com o aumento da taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, houve também um aumento relevante na rentabilidade das demais alternativas de investimento, enquanto a poupança permaneceu com a rentabilidade estagnada em 6,17% ao ano, mais a TR – Taxa Referencial.
Por isso, apesar das conhecidas vantagens relacionadas à segurança da aplicação em poupança, é importante conhecer também outras opções que farão com que o seu dinheiro renda mais e que também sejam consideradas seguras. Veja abaixo três alternativas de investimento:
01
Certificado de Depósito Bancário – CDB
Da mesma forma que a poupança, os CDBs são emitidos pelas Instituições Financeiras, que utilizam os recursos captados para realizar empréstimos e financiamentos aos seus clientes. O nível de segurança dos CDBs é similar ao da poupança, uma vez que a segurança também está atrelada ao banco emissor e, da mesma forma, contam com a proteção do FGC. É importante ressaltar que, diferentemente da caderneta de poupança, que são aplicações isentas do Imposto de Renda (IR), os rendimentos dos CDBs são tributados pelo IR. Entretanto, mesmo com os descontos do IR, os rendimentos do CDB geralmente são bem superiores aos rendimentos da poupança.
02
Letra de Crédito Imobiliário – LCI e Letra de Crédito do Agronegócio – LCA
Em termos de segurança, as LCIs e as LCAs são similares à poupança e aos CDBs, pois, na sua decisão de investimento, você também deve levar em consideração a robustez financeira do banco emissor. Em caso de calote ou quebra do banco, quem tem dinheiro aplicado nessas modalidades também receberá de volta até R$ 250 mil do FGC. Da mesma forma que a poupança, as LCIs e as LCAs são isentas do Imposto de Renda. A isenção de IR somada à rentabilidade superior tornam o investimento nessas modalidades ainda mais atrativo. A diferença entre as LCIs e as LCAs é que, enquanto na primeira os recursos captados são utilizados pelas Instituições Financeiras para realizar financiamentos ao setor imobiliário, na segunda os financiamentos são destinados ao setor do agronegócio.
03
Tesouro Direto
Essa modalidade de aplicação financeira funciona da seguinte forma: é como se você fizesse um empréstimo para o Governo Federal, para que o mesmo financie suas atividades de investimento e custeio da máquina pública. Pelo fato de o Governo Federal ser o responsável por arcar com o pagamento dos títulos do Tesouro, os riscos deste tipo de aplicação financeira são considerados inexistentes. Dessa forma, essa modalidade de investimento pode ser considerada ainda mais segura do que a poupança e as demais alternativas de investimentos citadas acima. Atualmente, a rentabilidade do Tesouro Direto é bem superior à rentabilidade da poupança. Portanto, mesmo com a incidência do Imposto de Renda, as aplicações em Tesouro Direto são muito mais atrativas.
Aos investidores interessados em saber mais, a dica é procurar a orientação do gerente do seu banco, que vai fazer uma avaliação do seu perfil de investidor e explicar com mais detalhes as opções de investimento mais adequadas para você ou para a sua empresa.