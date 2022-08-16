Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dinheiro

3 opções de investimentos seguros mais rentáveis do que a poupança

São opções de investimentos que chegam a render mais do que o dobro da caderneta de poupança, e sem precisar correr riscos adicionais

Públicado em 

16 ago 2022 às 09:07
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

A poupança é considerada como um dos produtos de investimento mais seguros do Brasil. Porém, existem alternativas de investimentos mais rentáveis e com o mesmo nível de segurança, ou até mesmo mais seguros.
A segurança da poupança está diretamente ligada à solidez do banco emitente. Por isso, é muito importante escolher bem a Instituição Financeira (IF) na qual você vai investir o seu dinheiro.
Além da garantia da IF, as aplicações em poupança contam com a proteção do FGC – Fundo Garantidor de Créditos. O FGC é uma associação civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade proteger depositantes e investidores das instituições associadas.
O Fundo assegura que, em caso de calote ou quebra do banco, quem tem aplicação na caderneta de poupança receberá o seu dinheiro de volta, até o limite de R$ 250 mil.
Com o aumento da taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, houve também um aumento relevante na rentabilidade das demais alternativas de investimento, enquanto a poupança permaneceu com a rentabilidade estagnada em 6,17% ao ano, mais a TR – Taxa Referencial.
poupança, dinheiro, gráfico, investimentos, lucro, rendimento, selic
poupança, dinheiro, gráfico, investimentos, lucro, rendimento, selic Crédito: Canva/Montagem: Caroline Freitas
Por isso, apesar das conhecidas vantagens relacionadas à segurança da aplicação em poupança, é importante conhecer também outras opções que farão com que o seu dinheiro renda mais e que também sejam consideradas seguras. Veja abaixo três alternativas de investimento:

01

Certificado de Depósito Bancário – CDB

Da mesma forma que a poupança, os CDBs são emitidos pelas Instituições Financeiras, que utilizam os recursos captados para realizar empréstimos e financiamentos aos seus clientes. O nível de segurança dos CDBs é similar ao da poupança, uma vez que a segurança também está atrelada ao banco emissor e, da mesma forma, contam com a proteção do FGC. É importante ressaltar que, diferentemente da caderneta de poupança, que são aplicações isentas do Imposto de Renda (IR), os rendimentos dos CDBs são tributados pelo IR. Entretanto, mesmo com os descontos do IR, os rendimentos do CDB geralmente são bem superiores aos rendimentos da poupança.

02

Letra de Crédito Imobiliário – LCI e Letra de Crédito do Agronegócio – LCA

Em termos de segurança, as LCIs e as LCAs são similares à poupança e aos CDBs, pois, na sua decisão de investimento, você também deve levar em consideração a robustez financeira do banco emissor. Em caso de calote ou quebra do banco, quem tem dinheiro aplicado nessas modalidades também receberá de volta até R$ 250 mil do FGC. Da mesma forma que a poupança, as LCIs e as LCAs são isentas do Imposto de Renda. A isenção de IR somada à rentabilidade superior tornam o investimento nessas modalidades ainda mais atrativo. A diferença entre as LCIs e as LCAs é que, enquanto na primeira os recursos captados são utilizados pelas Instituições Financeiras para realizar financiamentos ao setor imobiliário, na segunda os financiamentos são destinados ao setor do agronegócio.

03

Tesouro Direto

Essa modalidade de aplicação financeira funciona da seguinte forma: é como se você fizesse um empréstimo para o Governo Federal, para que o mesmo financie suas atividades de investimento e custeio da máquina pública. Pelo fato de o Governo Federal ser o responsável por arcar com o pagamento dos títulos do Tesouro, os riscos deste tipo de aplicação financeira são considerados inexistentes. Dessa forma, essa modalidade de investimento pode ser considerada ainda mais segura do que a poupança e as demais alternativas de investimentos citadas acima. Atualmente, a rentabilidade do Tesouro Direto é bem superior à rentabilidade da poupança. Portanto, mesmo com a incidência do Imposto de Renda, as aplicações em Tesouro Direto são muito mais atrativas.
Aos investidores interessados em saber mais, a dica é procurar a orientação do gerente do seu banco, que vai fazer uma avaliação do seu perfil de investidor e explicar com mais detalhes as opções de investimento mais adequadas para você ou para a sua empresa.

LEIA MAIS SOBRE DINHEIRO

5 dicas para se proteger da clonagem de cartões de crédito e débito

Conheça as principais linhas de crédito para produtor rural e como contratar

Saiba como se proteger de golpes e armadilhas com criptomoedas

Mesmo lucrativas, empresas podem quebrar por falta de capital de giro

Fundos DI: boa alternativa para investir sua reserva de emergência

Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestão Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua há 15 anos no mercado financeiro e atualmente é diretor do Banestes.

Tópicos Relacionados

dinheiro Economia Vicente Duarte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Estamos afundando cada vez mais': iranianos se preparam para ataques à infraestrutura civil do país enquanto prazo do ultimato de Trump se aproxima
Imagem BBC Brasil
Trump diz que pode 'eliminar o Irã em uma noite', com prazo de ultimato se aproximando e sem sinais de que Teerã vai ceder
Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados