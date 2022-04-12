Fundos DI: boa alternativa para investir sua reserva de emergência

Os Fundos de Renda Fixa Referenciados DI, ou Fundos DI, devem investir, no mínimo, 95% dos recursos do fundo em títulos públicos ou privados de baixo risco atrelados ao CDI. O restante pode ser investido de acordo com a legislação para fundos de curto prazo.

Perfil de risco

O desempenho desses fundos é bastante previsível e são considerados investimentos conservadores.

Apesar de não contar com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, a carteira dos fundos DI é composta, em maior parte, por títulos públicos do Tesouro Direto atrelados à Selic ou em títulos privados de baixo risco.

Independentemente do perfil, todo investidor precisa ter uma reserva de emergência Crédito: Pixabay

Além disso, as decisões de investimento dos recursos do Fundo DI são realizadas por um gestor certificado e que possui mecanismos de segurança contra o risco de crédito e são altamente regulados pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários.

Liquidez

Outro atributo importante dos fundos DI é que sua liquidez é diária e, em muitos casos, chega a ser imediata. Por isso, esses fundos são utilizados como ferramentas para fluxo de caixa ou reserva de emergência.

Além de serem uma das melhores opções para o perfil de investidor mais conservador, os fundos DI são amplamente utilizados por investidores moderados ou arrojados para compor suas carteiras. Pois, independentemente do perfil, todo investidor precisa ter uma reserva de emergência.

Rentabilidade

A rentabilidade do CDI cresceu muito, a taxa mensal hoje é quatro vezes maior do que a de 12 meses atrás. Com isso, a rentabilidade dos Fundos DI tendem a acompanhar este crescimento.

O gestor acompanha a carteira do fundo todos os dias, de modo a realizar as alocações necessárias para alcançar o objetivo de seguir ou ultrapassar o rendimento de 100% do CDI, mesmo após descontada a taxa de administração.

De um modo geral, os fundos DI rendem mais do que a poupança e até mesmo mais do que o Tesouro Direto.

Já os CDBs, podem render mais do que os fundos DI. Mas, geralmente, eles exigem um investimento mínimo maior e um prazo de investimento maior (menor liquidez).

Existem CDBs que possuem liquidez diária. No entanto, eles também costumam apresentar um rendimento inferior a 100% do CDI e um investimento mínimo maior.