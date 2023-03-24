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Você no controle

'Domine' seu dinheiro e tenha o poder de decidir onde investi-lo

Por meio da educação financeira, é possível controlar de forma responsável suas finanças e tomar as melhores decisões de como utilizar seus ganhos

Publicado em 24 de Março de 2023 às 09:57

Públicado em 

24 mar 2023 às 09:57
Carol Campos

Colunista

Carol Campos

O dinheiro é seu, a decisão é sua! Os juros são o preço da impaciência. Se você separa as vantagens das desvantagens e reafirma o poder da sua decisão, provavelmente aumentará seus “nãos” ao mesmo tempo em que seus poucos “sims” serão de extrema qualidade.
Eu, na época como estudante de Administração e já atuante no mercado como técnica metalurgista, sabia que queria ser uma profissional diferenciada. Para isso, não podia ser escrava do meu dinheiro. Receber o salário, pagar contas, trabalhar, receber, pagar contas... Sabia que não seria a primeira a ser cortada em uma crise. Resolvi devorar tudo sobre economia e me apaixonei.
Educação financeira te dá autoestima para se enxergar como um importante agente do mercado
Educação financeira dá a cada um o poder de decisão sobre seu dinheiro Crédito: Shutterstock
No caminho, me deparei com a magia da macroeconomia e compreendi o mundo dos juros básicos do país e do resto do mundo. Porém, quando fui para a microeconomia, não conseguia entender os maus hábitos das famílias, pois meus pais sempre nos deram uma excelente educação financeira. Foi aí que me deparei com outra matéria sensacional: Marketing. Odiei cada minuto das aulas, mas amei cada revolta que transformei em táticas.
Compreendi que jamais atuaria no Marketing, mas entendi que usaria o Neuromarketing para criar estratégias de blindagem para as famílias. Ali, como estudante, decidi que sempre atuaria como educadora financeira, mas que iria no coração das família, na mente.
Isso se juntou a um trabalho em grupo em que ganhamos o 1º lugar no “Ciência Viva” da antiga Escola Brasileira; estávamos na 8ª séria e escolhermos falar sobre o cérebro. O título foi “Cérebro: as tecnologias da máquina humana”. Éramos quatro integrantes e nos debruçamos sobre o assunto. Isso me marcou.
O que na época nomeamos como tecnologias, hoje tem-se respostas da neurociência: nada mais é do que a plasticidade neural. Antes, acreditava-se que as sinapses eram limitadas e que até diminuíam com o tempo e com o estilo de vida. No trabalho, na época, mostramos estudos de casos de pessoas que foram contra a ciência e reconstruíram conexões destruídas por doenças e por acidentes. Hoje, esses casos são validados pela neurociência. O cérebro, quando exercitado, responde, ativando melhor conexões já existentes e até propiciando o surgimento de novas conexões.

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O Marketing é essencial no mundo empresarial, mas para uma sociedade que ainda não sabe que o seu poder de consumo é uma arma e que o marketing é capaz de acionar gatilhos de consumo contra os quais o poder de compra consciente pode não ser capaz de ter força sozinho.
"Criar responsabilidade de ir de etapa em etapa rumo a sua liberdade é de um poder sem tamanho. Você é potencialmente um investidor, somos todos investidores. Só é preciso escolher controlar sua vida financeira. Você domina o extrato da sua conta, não ele te domina. O dinheiro é seu! A decisão é sua! Tudo cabe a você!"
Carol Campos - Administradora e educadora financeira
A partir daí, ninguém tirará seu poder de decidir. No caso da compra de um imóvel, ninguém te induzirá a comprar um imóvel em andar, em um bairro e em uma cidade que não quer só porque está na meta do vendedor. Você escolherá o tipo, o andar, o bairro, a cidade, o Estado, o país. Você decidirá o valor da entrada, se irá financiará, por qual instituição se dará o financiamento, qual o tipo de tabela. Ninguém fará venda casada, porque você é dono do dinheiro, do seu “Score”, do seu CPF, da sua decisão.
Educação financeira envolve várias etapas, mas a principal função é te dar autoestima para se enxergar no mercado, como um importante agente do mercado.
E quem quiser aprender ainda mais, o site do Banco Central disponibiliza uma série de informações sobre Cidadania Financeira, que é o exercício de direitos e deveres que permite ao cidadão gerenciar bem seus recursos financeiros. 

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Carol Campos

E administradora, especialista em Gestao de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiencia com orcamento, investimentos e planejamentos previdenciario e sucessorio. Trabalha com ESG e na prevencao de lavagem de dinheiro.

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