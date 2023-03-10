É possível se aposentar antes dos 50 anos sem depender do INSS no futuro?

Ao escolher ser livre, você vira a chave da escassez para a da abundância. Isso não é magia, é neuroeconomia. Você direciona seus pensamentos e forma hábitos para gerir bem as duas situações. Mas, afinal, é possível se aposentar aos 50 anos sem depender do INSS ? A resposta para a pergunta é "sim" . É possível se aposentar antes dos 50 anos e não depender no futuro do INSS.

A possibilidade é real e depende de uma combinação de tempo e de dinheiro. São dois bens, um intangível e um tangível. Não tocamos o tempo. Ele existe desde a hora que nascemos. O dinheiro é tangível. Mesmo que hoje em dia seja quase 100% virtual, pode-se sacar e tê-lo à mão ou transformar em um bem tangível. Um livro, um carro, um serviço de reparo na sua casa...

Muitas pessoas têm dificuldades com Matemática e com raciocínio lógico, o que é muito triste, porque são essenciais para amadurecer essa questão. Penso que a matemática financeira e o raciocínio lógico com questões de finanças devem estar presentes no ensino a partir da 6ª série até a formação na faculdade.

Traçar desde a juventude metas de poupança é essencial para velhice mais tranquila Crédito: Montagem/CanvaPro

Mas, vamos lá. Quanto mais tempo se tem, quanto mais jovem se é, mais cedo pode chegar à sonhada aposentadoria. Isso vale para a quantidade de dinheiro também: quanto mais se tem, mais cedo se pode chegar lá. A perspicácia é, desde cedo, saber seu custo de vida futuro. Como você quer estar com 50 anos? Isso é comportamental e exige exercícios de visualização desde a adolescência.

Suponhamos que um adolescente de 16 anos já tenha certeza e já se visualizou como engenheiro júnior de uma empresa entre os seus 25 a 26 anos. Isso é factível. Pode ser engenheiro de uma empresa privada ou até concursado. Esse adolescente precisa estudar e pesquisar: quanto ganha esse engenheiro hoje? Vamos assumir o valor de R$ 13.000,00.

Com esse valor, é preciso pagar INSS, Imposto de Renda , provavelmente uma Previdência Privada e outros descontos em folha. Qual é o salário líquido? Será de R$ 10.000,00? Se desde cedo visualizar isso, a pessoa sabe que, para se aposentar com o mesmo padrão, precisar usar o tempo e o dinheiro a seu favor. Para esse jovem, esse tempo são 34 anos (50 - 16 = 34 anos).

Uma pessoa ainda mais jovem que não tem emprego com esse salário, mas depende de mesada ou faz estágio, também pode traçar metas. Supondo que tenha mesada ou renda de R$ 300,00, poderá investir R$ 100,00 dos 16 aos 24 anos.

Quem está no mercado de trabalho, contudo, preciso ter mente focada e investir 50% de sua renda. Eu fiz isso: comecei a estagiar com 18 anos e guardava, na época, na poupança da Caixa Econômica Federal mais de 50%. É tudo uma questão de foco, mesmo para os que contribuem em casa como era o meu caso.

Forma-se um gráfico exponencial. No início, o valor é pouco. Porém, com o efeito do juros sobre juros e, posteriormente, com o incremento da renda, é possível avançar rapidamente, durante esses 34 anos.

O detalhe que trava muitos adolescentes de chegar em uma aposentadoria antecipada e confortável é o consumismo moderno. Hoje em dia não se consome para subsistir, mas simplesmente porque é um comportamental enraizado coletivamente. Na minha época, usava-se uma calça jeans para todos os anos de Escola Técnica e, no estágio, uniforme da empresa. Gastar com roupas para quê?

O tênis era possível usar por muitos anos e, no estágio, era bota. Lembro de ter poucos sapatos nessa idade. Desde nova, tinha a consciência que queria um custo de vida simples para essa minha conta ficar fácil. Então, sugiro o mesmo. Em tudo podemos simplificar.

Para que comprar sapato de uma cor muito exótica se será difícil combinar com outros itens do guarda-roupa? Compre um básico e invista a diferença no Tesouro Direto. Se você pode escolher entre usar uniforme ou roupas próprias, escolha o uniforme. Se você pode escolher uma imagem pessoal que gastará menos roupas e acessórios, por que inventar de seguir a moda e trocar de estilo a cada semana? Foco nos 50 anos. É possível.

Poderia exemplificar por meio de vários cálculos, mas prefiro fixar-me na questão comportamental. Não adianta ter tempo sem dinheiro e dinheiro sem tempo. Pessoas que já estão próximas dos 50 anos e até perfazem um salário muito bom, não têm o tempo a favor e, provavelmente, não conseguirão atingir a meta até os 50 anos porque não começaram antes. O comportamento é a chave para as grandezas tempo e dinheiro agirem sempre a seu favor nessa mágica operação diretamente proporcional.

Escolha sua liberdade e se comprometa com ela. Não é porque todo mundo consome algo que você terá que fazer também. Não queime etapas de sua vida. Procure a boa convivência com todos. Muitas pessoas assumem dívidas muito novas porque brigam com os pais, saem de casa sem necessidade, descontam a ansiedade e as frustações em consumos que só as farão ficar mais tristes.

Inclua atividade física desde novo porque evita compulsões e ajuda a chegar aos 50 anos com dinheiro e qualidade de vida. Tenham muito cuidado com o estilo de vida. Ir para bares tira tempo de estudo, de atividade física e dinheiro. Todas as suas escolhas que não passam pelo filtro se tornam ralos. Seja seletivo.

O tempo voa quando se é novo, justamente porque não se carrega o peso de ter que trabalhar tanto para pagar contas. Então, escolha suas contas desde jovem. Aja com sabedoria em tudo. Adie ter telefone com plano pós pago, adie gastar em jogos e aplicativos, adie trocar de computador, adie suas escolhas. Adie ou cancele aquela assinatura que rouba seu tempo de estudo e seu suado dinheiro. Se preciso for, recicle até seu círculo de amizades. Porque, lá na frente, é muito difícil um amigo pagar sua conta. Então, escolha com quem quer gastar no presente.