Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estabilidade financeira

Entenda por que o panorama fiscal vem sendo tão discutido pelo mercado

Através de suas políticas fiscais e tributárias, o governo pode afetar positiva ou negativamente a demanda por ativos de risco

Publicado em 06 de Março de 2023 às 16:23

Públicado em 

06 mar 2023 às 16:23
Romero Oliveira

Colunista

Romero Oliveira

O papel do fiscal na economia do país é fundamental para o crescimento e a estabilidade financeira. Em termos simples, o fiscal é responsável por administrar as finanças públicas, garantindo que as receitas do governo sejam suficientes para cobrir as despesas e que o orçamento esteja equilibrado.
A política fiscal do novo governo tem tido um impacto significativo nos ativos de risco. A política fiscal envolve o uso de receitas e despesas públicas para estimular a economia e controlar a inflação. Quando o governo gasta mais do que arrecada, isso pode levar a um aumento na inflação, o que pode afetar negativamente os ativos de risco como estamos observando nos últimos meses.
Equilíbrio financeiro
O fiscal administra as finanças públicas, garantindo que o orçamento esteja equilibrado Crédito: Shutterstock
Por outro lado, quando o governo adota uma política fiscal responsável, equilibrando as receitas e despesas e controlando a inflação, isso pode ter um efeito positivo nos ativos de risco. Isso ocorre porque a estabilidade econômica e a previsibilidade das políticas governamentais podem aumentar a confiança dos investidores e, consequentemente, o apetite por ativos de risco.
Outro aspecto importante da regulação fiscal que afeta os ativos de risco é a tributação, algo que deve começar a ser discutido ao longo dos proximos meses. Quando o governo cobra altas taxas de impostos sobre os rendimentos dos investimentos, isso pode desestimular os investidores a alocar recursos em ativos de risco.
Por outro lado, quando o governo adota políticas fiscais mais favoráveis aos investidores, como isenções fiscais para determinados tipos de investimentos, isso pode aumentar a demanda por ativos de risco.
Em suma, o fiscal brasileiro desempenha um papel fundamental na performance dos ativos de risco. Através de suas políticas fiscais e tributárias, o governo pode afetar positiva ou negativamente a demanda por ativos de risco. E, desde a eleição, grande parte do direcionamento dado até aqui vem afetando negativamente os ativos de risco e direcionando os investidores para os ativos mais conservadores, visto que o Brasil atualmente possui o maior juro real do mundo.

Veja Também

Bolsa pode continuar 'barata' por mais tempo do que o esperado

Ano de 2022 foi atípico, com incertezas e muita volatilidade

Investidores temem aventura fiscal e aguardam direção do governo Lula

Romero Oliveira

Tópicos Relacionados

dinheiro Juros Investimentos Inflação Tributo Romero Oliveira Governo Lula
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba
Imagem de destaque
Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES
Imagem de destaque
Família de Alexandre de Moraes quer me constranger com processo baseado em alegação falsa, diz senador Alessandro Vieira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados