Entenda por que o panorama fiscal vem sendo tão discutido pelo mercado

O papel do fiscal na economia do país é fundamental para o crescimento e a estabilidade financeira. Em termos simples, o fiscal é responsável por administrar as finanças públicas, garantindo que as receitas do governo sejam suficientes para cobrir as despesas e que o orçamento esteja equilibrado.

A política fiscal do novo governo tem tido um impacto significativo nos ativos de risco. A política fiscal envolve o uso de receitas e despesas públicas para estimular a economia e controlar a inflação. Quando o governo gasta mais do que arrecada, isso pode levar a um aumento na inflação, o que pode afetar negativamente os ativos de risco como estamos observando nos últimos meses.

O fiscal administra as finanças públicas, garantindo que o orçamento esteja equilibrado Crédito: Shutterstock

Por outro lado, quando o governo adota uma política fiscal responsável, equilibrando as receitas e despesas e controlando a inflação, isso pode ter um efeito positivo nos ativos de risco. Isso ocorre porque a estabilidade econômica e a previsibilidade das políticas governamentais podem aumentar a confiança dos investidores e, consequentemente, o apetite por ativos de risco.

Outro aspecto importante da regulação fiscal que afeta os ativos de risco é a tributação, algo que deve começar a ser discutido ao longo dos proximos meses. Quando o governo cobra altas taxas de impostos sobre os rendimentos dos investimentos, isso pode desestimular os investidores a alocar recursos em ativos de risco.

Por outro lado, quando o governo adota políticas fiscais mais favoráveis aos investidores, como isenções fiscais para determinados tipos de investimentos, isso pode aumentar a demanda por ativos de risco.