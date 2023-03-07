Pagamentos a lojistas pelo WhatsApp: veja as vantagens e os perigos

Essa é uma excelente notícia para os usuários do WhatsApp, que agora poderão fazer pagamentos pela ferramenta de mensagens mais famosa do mundo. Com a nova funcionalidade, será possível pagar pela compra de um produto ou serviço por meio do aplicativo. Isso significa que os usuários poderão realizar transações financeiras de forma mais rápida e conveniente, sem precisar sair do app.

Pagamento ao comércio poderá ser feito pelo WhatsApp Crédito: Shutterstock

Uma das principais vantagens dessa modalidade de pagamento é a facilidade de uso. O aplicativo é amplamente utilizado mundialmente e a maioria das pessoas está familiarizada com ele. Isso significa que os usuários não precisarão aprender a usar um novo aplicativo ou plataforma para realizar transações financeiras.

Para fazer um pagamento, o usuário deve selecionar o contato ou a empresa para qual deseja enviar dinheiro, inserir o valor da transação e confirmar a operação. É possível fazer pagamentos utilizando cartões de crédito, de débito ou pré-pagos. O dinheiro é transferido imediatamente para o destinatário.

O WhatsApp informa que todas as transações financeiras serão protegidas por criptografia de ponta a ponta, o que significa que apenas o remetente e o destinatário poderão acessar as informações financeiras. Isso torna o aplicativo uma opção segura e confiável para quem deseja realizar transações financeiras on-line.

No entanto, apesar das vantagens do pagamento pelo WhatsApp, é importante lembrar que existem alguns riscos associados a essa nova funcionalidade. Por exemplo, os usuários precisarão inserir informações financeiras sensíveis, como número de cartão de crédito e dados bancários, no aplicativo. Isso pode tornar os usuários vulneráveis a fraudes e ataques cibernéticos.

Outro risco, para a sociedade como um todo, é a possibilidade de o aplicativo ser usado para atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O Banco Central está ciente desses riscos e tem implementado medidas para garantir que as transações sejam seguras e legais.

Para minimizar os riscos associados ao pagamento pelo WhatsApp, é importante que os usuários adotem algumas precauções. Eles devem se certificar que estão baixando o aplicativo oficial e não devem compartilhar informações financeiras sensíveis com terceiros.