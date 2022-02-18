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Padaria implementa vendas on-line e serviço de entrega no atendimento

Padaria Top se reinventou e criou canais virtuais de vendas e serviços de entrega para chegar até os clientes durante o isolamento social

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 16:03

Padaria Top

Padaria Top

Publicado em 

18 fev 2022 às 16:03
Padaria TOP número um na mente do consumidor
Padaria TOP número um na mente do consumidor Crédito: Divulgação / Padaria TOP
Com o isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, muitas empresas precisaram se adaptar aos novos tempos para não perder clientes e até mesmo ganhar uma fatia do mercado que até então não era explorada. Um exemplo foi a Top Panificadora de Cachoeiro de Itapemirim, que desde o ano passado já vem trabalhando com vendas on-line e serviço de entregas.
E para este ano, o estabelecimento trouxe mais novidades, voltadas para os clientes tradicionais e também os novos conquistados durante esse período, que é o aplicativo voltado para vendas on-line. Com esse recurso, o cliente pode escolher e comprar do conforto de sua casa ou local de trabalho.
“Estamos sempre nos dedicando e oferecendo o que há de melhor para que as experiências de nossos clientes sejam sempre deliciosas. Oferecemos os melhores produtos desde a sua primeira alimentação do dia até a última, com nossa padaria, confeitaria, açougue, hortifruti, empório, restaurante e lanchonete. Estamos aqui, todo dia, o dia todo para você!”, afirma o proprietário da Top Panificadora, Marcelo Vieira Molinaroli.
Com toda essa dedicação e prioridade no atendimento ao cliente, a Top Panificadora, este ano, recebeu, pela sétima vez consecutiva o Prêmio Gazeta Empresarial como padaria mais lembrada pela população de Cachoeiro de Itapemirim. Para Marcelo, ter esse reconhecimento por tanto tempo significa o resultado de todas as ações realizadas, voltadas para o cliente.
“Ganhar o prêmio Gazeta Empresarial é motivo de muito orgulho e comprovação de dever cumprido ao levar aos nossos clientes os melhores produtos e serviços. Atribuímos esse reconhecimento à qualidade dos nossos produtos e ao atendimento diferenciado que damos aos nossos clientes”, avalia.
A Top Panificadora surgiu do sonho de dois sócios, Marcelo e seu tio Rogério Antônio Veloso. Foi fundada em 1997 como padaria e confeitaria, tendo outro nome na época. Em 2002, Marcelo assumiu a empresa, quando buscou inovar no ramo de padaria, do qual sua família sempre fez parte.
A partir daí foi dado início a uma evolução em estrutura, projetos e ampliações com foco em expansão de mercado. Em 2006, passou a ser a primeira padaria e confeitaria com restaurante do Sul do Estado, adotando o nome fantasia de Top Panificadora. Atualmente a empresa é formada por duas padarias, uma lanchonete no hospital Unimed e realiza prestação de serviços de alimentação para empresas.
“Prezamos sempre em trabalhar com o que tem de melhor no mercado. Matéria prima de altíssima qualidade, reunindo sempre sabor, textura e beleza em um mesmo produto. Somos conhecidos pela qualidade de nossos produtos e seriedade do nosso trabalho, com uma estrutura ainda maior, incluindo açougue e hortifruti”, conta Marcelo.

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