Padaria implementa vendas on-line e serviço de entrega no atendimento

Padaria TOP número um na mente do consumidor Crédito: Divulgação / Padaria TOP

Com o isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, muitas empresas precisaram se adaptar aos novos tempos para não perder clientes e até mesmo ganhar uma fatia do mercado que até então não era explorada. Um exemplo foi a Top Panificadora de Cachoeiro de Itapemirim, que desde o ano passado já vem trabalhando com vendas on-line e serviço de entregas.

E para este ano, o estabelecimento trouxe mais novidades, voltadas para os clientes tradicionais e também os novos conquistados durante esse período, que é o aplicativo voltado para vendas on-line. Com esse recurso, o cliente pode escolher e comprar do conforto de sua casa ou local de trabalho.

“Estamos sempre nos dedicando e oferecendo o que há de melhor para que as experiências de nossos clientes sejam sempre deliciosas. Oferecemos os melhores produtos desde a sua primeira alimentação do dia até a última, com nossa padaria, confeitaria, açougue, hortifruti, empório, restaurante e lanchonete. Estamos aqui, todo dia, o dia todo para você!”, afirma o proprietário da Top Panificadora, Marcelo Vieira Molinaroli.

Com toda essa dedicação e prioridade no atendimento ao cliente, a Top Panificadora, este ano, recebeu, pela sétima vez consecutiva o Prêmio Gazeta Empresarial como padaria mais lembrada pela população de Cachoeiro de Itapemirim. Para Marcelo, ter esse reconhecimento por tanto tempo significa o resultado de todas as ações realizadas, voltadas para o cliente.

“Ganhar o prêmio Gazeta Empresarial é motivo de muito orgulho e comprovação de dever cumprido ao levar aos nossos clientes os melhores produtos e serviços. Atribuímos esse reconhecimento à qualidade dos nossos produtos e ao atendimento diferenciado que damos aos nossos clientes”, avalia.

A Top Panificadora surgiu do sonho de dois sócios, Marcelo e seu tio Rogério Antônio Veloso. Foi fundada em 1997 como padaria e confeitaria, tendo outro nome na época. Em 2002, Marcelo assumiu a empresa, quando buscou inovar no ramo de padaria, do qual sua família sempre fez parte.

A partir daí foi dado início a uma evolução em estrutura, projetos e ampliações com foco em expansão de mercado. Em 2006, passou a ser a primeira padaria e confeitaria com restaurante do Sul do Estado, adotando o nome fantasia de Top Panificadora. Atualmente a empresa é formada por duas padarias, uma lanchonete no hospital Unimed e realiza prestação de serviços de alimentação para empresas.