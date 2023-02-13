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Alerta

Novo golpe do WhatsApp usa nome de Galvão, que pede para denunciarem

Golpistas utilizam nome de narrador e do humorista Whindersson Nunes para pegar dinheiro das vítimas via mensagens
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 fev 2023 às 18:59

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 18:59

Galvão Bueno, narrador do Grupo Globo
Galvão Bueno, narrador do Grupo Globo Crédito: TV Globo/Reprodução
Um novo golpe do WhatsApp usa o nome do narrador Galvão Bueno e do humorista Whindersson Nunes para pegar dinheiro das vítimas.
Funciona assim: o golpista se passa por Whindersson e pede qualquer quantia para ajudar um suposto menino chamado Maurício, que teria perdido os braços em Duque de Caxias. O valor seria arrecadado para comprar próteses.
O autor do crime diz também que Galvão teria doado R$ 4,5 mil, e que outros R$ 18 mil eram necessários para concluir a "vaquinha".
Whindersson foi alertado sobre o golpe por um amigo e ironizou os criminosos ao mostrar que transferiu 0,01 centavo ao Pix solicitado. Ele ainda brincou ao afirmar que gostaria de ser amigo do narrador
Galvão também usou suas redes sociais para avisar os seguidores sobre a iniciativa e fez um pedido:
"Atenção, amigos! Estão me usando novamente em um golpe de Whatsapp! Dessa vez, foi com o Whindersson. Não estou participando de nenhuma campanha pedindo dinheiro via Pix! Não caiam nessa! E denunciem!".

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