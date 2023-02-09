Capixaba é selecionado para representar o Brasil em evento da NBA

Samis tem se destacado nas categorias de base e no profissional do Corinthians no NBB Crédito: Divulgação/Redes Sociais

O capixaba Samis Calderon foi anunciado pela NBA e pela Federação Internacional de Basquete (Fiba), nesta quinta-feira (9), como um dos 40 prospectos escolhidos para participarem do 7º camp anual global do Basketball Without Borders (Basquete Sem Fronteiras), que acontece de 17 a 19 deste mês, na cidade de Salt Lake City, em Utah.

O NBA Sem Fronteiras deste ano será realizado no Utah Jazz Practice Facility e faz parte da programação do NBA All-Star Weekend 2023. Trata-se de um dos principais eventos do mundo, que reúne os chamados prospectos, jovens talentos que se destacam no esporte nas divisões de base podem vir a ser promissores no futuro da liga de basquete mais importante do mundo. E em caráter inédito, nesta edição jovens de 27 países foram escolhidos. Além de Samis, o Brasil também será representado por Eduardo Klafke (filho de Rogério Klafke, ex-atleta olímpico de basquete).

Samis foi formado nas categorias de base do Corinthians e começou a carreira na Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB). Ele integrou os elencos sub-20 e profissional no ano passado, e sua estreia com a camisa alvinegra foi no dia 27 de junho, na vitória por 50 x 46 sobre o Pindamonhangaba, pela Copa São Paulo Sub-20, quando tinha apenas 16 anos.

O capixaba atuou em três partidas pela equipe profissional no NBB em 2022. Entrou em quadra contra o Paulistano (61 x 57), Rio Claro (98 x 77) e na derrota para o São Paulo (78 x 72). O ala de 18 anos chegou a ser convocado pela Seleção Brasileira e fez parte do elenco que conquistou o Sul-Americano Sub-18 contra a Argentina, na Venezuela, em março deste ano.

O EVENTO

No camp Basketball Without Borders (BWB), os melhores atletas em idade escolar de África, Américas, Ásia e Europa vão participar de uma variedade de atividades, incluindo testes antropométricos e atléticos, eficiência de movimento, estações de desenvolvimento de habilidades, competições de arremessos e habilidades, seminários de habilidades para a vida e jogos de 5 contra 5, sob a orientação da equipe de operações de basquete da NBA e jogadores da NBA presentes no NBA All-Star 2023.

Os membros do Programa de Desenvolvimento de Treinadores da NBA (PDT), que auxilia ex-atletas que desejam fazer a transição para a carreira de treinadores e aprofundar ainda seus talentos como treinadores nas ligas, também atuarão como treinadores da BWB Global.

O último dia contará com um torneio eliminatório seguido da final do campeonato, encerrando com a cerimônia de premiação ‘Kim Bohuny Camp MVP’, ‘Patrick Baumann Sportsmanship Award’, ‘MVP de Defesa’ e o campeão do ‘Torneio de Três Pontos’. Os campistas também assistirão ao 72º NBA All-Star Game na Vivint Arena.

O acampamento contará com 11 prospectos da NBA Academy, programa de desenvolvimento de basquete de elite que oferece durante todo o ano aos melhores atletas em idade escolar de fora dos EUA uma abordagem holística para o desenvolvimento de jogadores e um caminho previsível para maximizar seu potencial. Até o momento, mais de 90 participantes da NBA Academy se comprometeram ou passaram a frequentar as escolas da Divisão I da NCAA nos EUA, e 18 jogaram, estão jogando ou assinaram contrato para jogar profissionalmente.