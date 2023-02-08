Yago Mateus é alvo de racismo em jogo de basquete na Espanha

Yago Mateus, jogador da Seleção Brasileira de Basquete e armador do Ratiopharm Ulm, da Alemanha, foi vítima de racismo durante uma partida disputada em Badalona, na Catalunha.
Câmeras de transmissão da partida focavam no atleta brasileiro, quando uma torcedora da equipe local o chamou de macaco por duas vezes, enquanto outros torcedores ao seu lado tripudiavam da situação.
Diante do fato, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou uma nota de repúdio na manhã desta quarta-feira (8), cobrando punições à torcedora que ofendeu o brasileiro. Leia abaixo a nota na íntegra.
O jogador afirmou que não notou quando foi ofendido pela torcedora, e salientou que é revoltante passar por situações como essa. “Graças a Deus eu não ouvi na hora porque não sei qual seria a minha reação. Nunca havia passado por isso na minha vida, por uma situação como essa, nem no Brasil, nem em outros países onde joguei com meus clubes e com a Seleção Brasileira. Não consigo entender o motivo disso. É revoltante e triste ver que isso acontece, é uma coisa recorrente no esporte, no mundo de hoje, e estamos muito longe ainda da conscientização e de um entendimento de que não há espaço para esse tipo de atitude”, disse o jogador por meio de nota divulgada por sua assessoria de imprensa.
O Badalona venceu o Ratiopharm Ulm por 82 a 76, mas o brasileiro foi o destaque de sua equipe. Apesar da derrota, o camisa dois do time alemão anotou 16 pontos, acertando quatro dos nove arremessos de três pontos, além de dar oito assistências e pegar sete rebotes.
O caso de racismo sofrido por Yago infelizmente não é uma situação isolada em solo espanhol. Outro brasileiro que constantemente é alvo de manifestações racistas é Vinicius Jr., ex-Flamengo, que hoje atua pelo Real Madrid.
O atacante já foi chamado de macaco por diversas vezes durante partidas na Espanha, além de sofrer com comentários racistas até mesmo na TV aberta do país. Recentemente, um boneco com a camisa do brasileiro foi pendurado em um viaduto, como se estivesse enforcado, induzindo atos de violência contra o camisa 20 do Real Madrid.