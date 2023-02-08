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Inaceitável

Yago Mateus é alvo de racismo em jogo de basquete na Espanha

Armador da Seleção Brasileira e do Ratiopharm Ulm, da Alemanha, foi chamado de macaco por torcedora do Badalona, em jogo da EuroCup
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

08 fev 2023 às 12:54

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 12:54

Yago estava no foco das câmeras de transmissão da partida, quando torcedora do clube rival o chamou de macaco
Yago estava no foco das câmeras de transmissão da partida, quando torcedora do clube rival o chamou de macaco Crédito: Reprodução / Twitter
Yago Mateus, jogador da Seleção Brasileira de Basquete e armador do Ratiopharm Ulm, da Alemanha, foi vítima de racismo durante uma partida disputada em Badalona, na Catalunha.
Câmeras de transmissão da partida focavam no atleta brasileiro, quando uma torcedora da equipe local o chamou de macaco por duas vezes, enquanto outros torcedores ao seu lado tripudiavam da situação.
Diante do fato, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou uma nota de repúdio na manhã desta quarta-feira (8), cobrando punições à torcedora que ofendeu o brasileiro. Leia abaixo a nota na íntegra.

Nota CBB

“A CBB repudia veementemente o crime de racismo praticado contra o atleta Yago dos Santos, do Ratiopharm Ulm e da Seleção Brasileira, durante a partida da equipe alemã e o Badalona, na Espanha, pela EuroCup, nesta última terça-feira. O crime está gravado em vídeo e a identificação é fácil e rápida. A CBB espera que as autoridades espanholas atuem com o rigor da lei e que crimes como esse não passem mais impunes. Yago, estamos com você, e temos a certeza que NADA irá pará-lo. De antemão, a Confederação Brasileira de Basketball, através do seu presidente, Guy Peixoto Jr, irá protocolar junto à EuroCup um pedido de investigação do caso para que os responsáveis pelo crime sejam identificados e punidos na esfera esportiva e civil, de acordo com as leis espanholas. A Seleção Brasileira é a sua casa, o basquete brasileiro te ama e você conta conosco SEMPRE!”

O jogador afirmou que não notou quando foi ofendido pela torcedora, e salientou que é revoltante passar por situações como essa. “Graças a Deus eu não ouvi na hora porque não sei qual seria a minha reação. Nunca havia passado por isso na minha vida, por uma situação como essa, nem no Brasil, nem em outros países onde joguei com meus clubes e com a Seleção Brasileira. Não consigo entender o motivo disso. É revoltante e triste ver que isso acontece, é uma coisa recorrente no esporte, no mundo de hoje, e estamos muito longe ainda da conscientização e de um entendimento de que não há espaço para esse tipo de atitude”, disse o jogador por meio de nota divulgada por sua assessoria de imprensa.
O Badalona venceu o Ratiopharm Ulm por 82 a 76, mas o brasileiro foi o destaque de sua equipe. Apesar da derrota, o camisa dois do time alemão anotou 16 pontos, acertando quatro dos nove arremessos de três pontos, além de dar oito assistências e pegar sete rebotes.
O caso de racismo sofrido por Yago infelizmente não é uma situação isolada em solo espanhol. Outro brasileiro que constantemente é alvo de manifestações racistas é Vinicius Jr., ex-Flamengo, que hoje atua pelo Real Madrid.
O atacante já foi chamado de macaco por diversas vezes durante partidas na Espanha, além de sofrer com comentários racistas até mesmo na TV aberta do país. Recentemente, um boneco com a camisa do brasileiro foi pendurado em um viaduto, como se estivesse enforcado, induzindo atos de violência contra o camisa 20 do Real Madrid.

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