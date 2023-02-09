Marcos Mion vai disputar Jogo das Estrelas da NBA, nos Estados Unidos

Marcos Mion é o único brasileiro na edição de 2023 Crédito: Divulgação / MPCRio Comunicação

A NBA anunciou os nomes de convidados e treinadores para o NBA All-Star Celebrity Game 2023. Com atores, comediantes, músicos e atletas, a partida vai contar com um representante brasileiro: Marcos Mion, apresentador de TV, vai entrar em quadra.

O jogo vai acontecer no Jon M. Huntsman Center, em Salt Lake City (Utah), na próxima sexta-feira (17), às 21h (horário de Brasília).

Mion será a primeira celebridade brasileira a participar do NBA All-Star Weekend. Antes dele, o país teve outros cinco representantes no evento, todos do basquete: o ex-pivô Nenê disputou o jogo de calouros e segundo-anistas por duas vezes (Atlanta-2003 e LA-2004), o ala/armador Leandrinho (2009), o armador Raul Neto que integrou o Time Mundo em Toronto-2016, Oscar Schmidt, membro do Hall da Fama, ‘estreou’ na NBA no Jogo das Celebridades em New Orleans-2017, e o capixaba Anderson Varejão disputou o Jogo das Celebridades em Cleveland, no ano passado.

“Entrar numa quadra da NBA para jogar, usando um uniforme com meu nome, é algo que acelera meu coração de uma forma única e incomparável. Entra no âmbito dos sonhos inalcançáveis de uma vida inteira e que, de repente, se tornará realidade”, afirmou Mion.

Ryan Smith, proprietário do Utah Jazz, e Dwyane Wade, tricampeão da NBA e acionista minoritário dos Jazz, serão os capitães honorários. Giannis Antetokounmpo, duas vezes eleito ‘MVP’ (Jogador Mais Valioso), será o técnico principal da equipe Wade, acompanhado por treinadores assistentes: os irmãos Thanasis e Alex Antetokounmpo, e a tricampeã olímpica Lindsey Vonn e Alex Bregman, Terceira-Base do Houston Astros serão os treinadores.

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Novidade neste ano, cada capitão de equipe terá um ‘Ruffles Crunch Time’, que ativa um período de dois minutos em que a pontuação será dobrada. Além disso, o recurso ‘Desbloquear uma Lenda’ do Jogo das Celebridades retorna em 2023, dando a uma equipe a capacidade de adicionar um jogador lendário da NBA à sua lista no meio do jogo.