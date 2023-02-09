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Basquete

Marcos Mion vai disputar Jogo das Estrelas da NBA, nos Estados Unidos

Apresentador será o único brasileiro na edição de 2023, que reúne músicos, atletas e comediantes em quadra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2023 às 13:50

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 13:50

Marcos Mion é o único brasileiro na edição de 2023
Marcos Mion é o único brasileiro na edição de 2023 Crédito: Divulgação / MPCRio Comunicação
A NBA anunciou os nomes de convidados e treinadores para o NBA All-Star Celebrity Game 2023. Com atores, comediantes, músicos e atletas, a partida vai contar com um representante brasileiro: Marcos Mion, apresentador de TV, vai entrar em quadra.
O jogo vai acontecer no Jon M. Huntsman Center, em Salt Lake City (Utah), na próxima sexta-feira (17), às 21h (horário de Brasília).
Mion será a primeira celebridade brasileira a participar do NBA All-Star Weekend. Antes dele, o país teve outros cinco representantes no evento, todos do basquete: o ex-pivô Nenê disputou o jogo de calouros e segundo-anistas por duas vezes (Atlanta-2003 e LA-2004), o ala/armador Leandrinho (2009), o armador Raul Neto que integrou o Time Mundo em Toronto-2016, Oscar Schmidt, membro do Hall da Fama, ‘estreou’ na NBA no Jogo das Celebridades em New Orleans-2017, e o capixaba Anderson Varejão disputou o Jogo das Celebridades em Cleveland, no ano passado.
“Entrar numa quadra da NBA para jogar, usando um uniforme com meu nome, é algo que acelera meu coração de uma forma única e incomparável. Entra no âmbito dos sonhos inalcançáveis de uma vida inteira e que, de repente, se tornará realidade”, afirmou Mion.
Ryan Smith, proprietário do Utah Jazz, e Dwyane Wade, tricampeão da NBA e acionista minoritário dos Jazz, serão os capitães honorários. Giannis Antetokounmpo, duas vezes eleito ‘MVP’ (Jogador Mais Valioso), será o técnico principal da equipe Wade, acompanhado por treinadores assistentes: os irmãos Thanasis e Alex Antetokounmpo, e a tricampeã olímpica Lindsey Vonn e Alex Bregman, Terceira-Base do Houston Astros serão os treinadores.

CONFIRA OS TIMES

Novidade neste ano, cada capitão de equipe terá um ‘Ruffles Crunch Time’, que ativa um período de dois minutos em que a pontuação será dobrada. Além disso, o recurso ‘Desbloquear uma Lenda’ do Jogo das Celebridades retorna em 2023, dando a uma equipe a capacidade de adicionar um jogador lendário da NBA à sua lista no meio do jogo.
Ao longo da partida, os capitães Ryan Smith e Dwyane Wade e os demais membros da equipe vão competir em ativações de jogo, incluindo arremessos da ‘Ruffles 4-Point Ridge Line’, a favorita dos fãs, para arrecadar até US$ 100 mil em prol do 5 For The Fight Cancer Research Internship em parceria com a Universidade de Howard.

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