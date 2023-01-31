O que você deve saber sobre os títulos públicos antes de investir – Parte II

Por ser uma alternativa de renda fixa, os títulos públicos podem ser comparados à poupança em diversos aspectos. Desse modo, esse tipo de aplicação pode se tornar uma opção para quem deseja sair da caderneta para buscar resultados mais atrativos.

Em relação à segurança, os títulos públicos são considerados os investimentos mais seguros do mercado brasileiro, pois são garantidos pelo Tesouro Nacional. Já a poupança tem a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

É importante destacar que a garantia do FGC tem limitações. Isso porque ele cobre até R$ 250 mil em investimentos por CPF em uma única instituição financeira. Também há um limite global de R$ 1 milhão, que se renova a cada 4 anos. Valores que ultrapassarem esses montantes não serão cobertos.

Outra diferença entre as duas alternativas de investimento é a rentabilidade. Na poupança, o retorno pode seguir duas regras distintas, que variam conforme a Selic. São elas:

1) Quando a Selic estiver menor que 8,5% ao ano, o retorno será de 70% da Selic + Taxa Referencial (TR);

2) Quando a Selic for igual ou maior que 8,5% ao ano, o retorno será de 0,5% ao mês + TR.

Pelas regras aplicadas, é comum que a poupança apresente um desempenho abaixo da inflação. Com isso, existe a possibilidade de perda do poder de compra.

Outra característica da caderneta de poupança é a data em que os rendimentos são pagos. Isso acontece apenas no aniversário do depósito. Ou seja, o rendimento da aplicação só será somado ao montante do investimento após 30 dias.

Se você resgatar antes desse aniversário, não terá o rendimento do mês em questão. Já no Tesouro Selic, por exemplo, o rendimento é diário. Ele também consegue render mais que a poupança, pois o desempenho corresponde a 100% da Selic.

Em relação à cobrança de impostos, os rendimentos dos títulos públicos são tributados. O principal tributo é o Imposto de Renda (IR), que segue a tabela regressiva válida para as aplicações financeiras:

Até 180 dias: 22,5%

De 181 a 360 dias: 20%

De 361 a 720 dias: 17,5%

Acima de 720 dias: 15%

Para aplicações de prazo inferior a 30 dias, há também a cobrança de IOF sobre a rentabilidade. Nesse caso, a alíquota varia de 96% para um dia de aplicação, até 0% a partir dos 30 dias.

A poupança, por outro lado, é isenta de IR e IOF. Embora essa seja uma vantagem, tende a não ser suficiente para superar o desempenho dos títulos públicos. Assim, mesmo com os descontos dos tributos, o rendimento real das aplicações em títulos públicos tende a ser maior.

Além dos impostos, pode existir a cobrança de algumas taxas sobre as aplicações realizadas através da plataforma do Tesouro Direto, como a taxa de custódia, que remunera a guarda dos títulos na bolsa de valores (B3). Ela representa uma cobrança de 0,20% ao ano sobre o patrimônio investido. Apenas o Tesouro Selic tem isenção para investimentos até R$ 10 mil.

Outra taxa que pode ser cobrada é a taxa de administração do Tesouro Direto, chamada de taxa de agente de custódia. Contudo, é possível encontrar bancos e corretoras que oferecem taxa de administração zero para seus clientes.

No texto da próxima coluna, vamos falar sobre os tipos de riscos envolvidos nas aplicações em títulos públicos e também algumas dicas para investir melhor pelo Tesouro Direto.