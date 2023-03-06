Confira o calendário das restituições do Imposto de Renda

O prazo para entrega da declaração de Imposto de Renda vai de 15 de março a 31 de maio. E as datas de pagamento da restituição também já foram divulgadas pela Receita Federal . A restituição é devida a quem pagou mais imposto do que deveria.

A consulta aos lotes é aberta cerca de uma semana antes de o dinheiro entrar na conta. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deverá acessar a página da Receita, clicar em Meu Imposto de Renda e, quando a opção estiver disponível, selecionar Consultar a Restituição.

Cronograma de restituição do IRPF

1º lote : 31 de maio de 2023

: 31 de maio de 2023 2º lote: 30 de junho de 2023

30 de junho de 2023 3º lote: 31 de julho de 2023

31 de julho de 2023 4º lote: 31 de agosto de 2023

31 de agosto de 2023 5º lote: 29 de setembro de 2023

Na hora do pagamento, os seguintes contribuintes têm prioridade: idosos acima de 80 anos; idosos entre 60 e 79 anos de idade; pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Neste ano, a Receita incluiu mais duas situações em que os contribuintes terão o dinheiro de volta mais rapidamente. Também terão prioridade as pessoas que optarem por receber a restituição por Pix e as que utilizarem a declaração pré-preenchida.

Têm prioridade na declaração os seguintes contribuintes: