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Dinheiro de volta

Confira o calendário das restituições do Imposto de Renda

Neste ano, a Receita incluiu mais duas situações em que os contribuintes podem receber a restituição mais rapidamente

Publicado em 06 de Março de 2023 às 13:14

Públicado em 

06 mar 2023 às 13:14
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O prazo para entrega da declaração de Imposto de Renda vai de 15 de março a 31 de maio. E as datas de pagamento da restituição  também já foram divulgadas pela Receita Federal. A restituição é devida a quem pagou mais imposto do que deveria.
A consulta aos lotes é aberta cerca de uma semana antes de o dinheiro entrar na conta. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deverá acessar a página da Receita, clicar em Meu Imposto de Renda e, quando a opção estiver disponível, selecionar Consultar a Restituição.

Cronograma de restituição do IRPF

  • 1º lote: 31 de maio de 2023
  • 2º lote: 30 de junho de 2023 
  • 3º lote: 31  de julho de 2023
  • 4º lote: 31 de agosto de 2023
  • 5º lote: 29 de setembro de 2023
Na hora do pagamento, os seguintes contribuintes têm prioridade: idosos acima de 80 anos; idosos entre 60 e 79 anos de idade; pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério.
Neste ano, a Receita incluiu mais duas situações em que os contribuintes terão o dinheiro de volta mais rapidamente. Também terão prioridade as pessoas que optarem por receber a restituição por Pix e as que utilizarem a declaração pré-preenchida.
Têm prioridade na declaração os seguintes contribuintes:
  • Idosos acima de 80 anos;
  • Idosos entre 60 e 79 anos de idade;
  • Pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;
  • Pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério;
  • Contribuintes que escolherem a declaração pré-preenchida;
  • Contribuintes que optarem por receber a restituição por Pix.

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O Leao do IR decidiu responder todas as suas duvidas sobre a declaracao do Imposto de Renda 2021. Envie suas perguntas para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 27 3321-8699

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