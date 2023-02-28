Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em dia com o Leão

Saiba como se preparar para a entrega do Imposto de Renda

Empresas e organizações financeiras têm até 28 de fevereiro para entregar o Informe de Rendimentos, mas há outras informações que também precisam ser reunidas

Públicado em 

28 fev 2023 às 11:20
Blog do IR

Colunista

Blog do IR

Imposto de Renda, Receita Federal, rendimentos
Reunir a documentação necessária facilita preenchimento da declaração Crédito: Shutterstock
O prazo para entrega da declaração de Imposto de Renda vai de 15 de março a 31 de maio, mas, desde já, ter um pouco de organização e planejamento pode evitar dor de cabeça no momento de prestar contas ao Leão.
As empresas têm até o dia 28 de fevereiro para entregar o Informe de Rendimentos a seus empregados. O mesmo vale para os bancos e outras instituições financeiras. Porém há outras informações que também precisam ser reunidas.
O professor de Contabilidade da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), Tiago Slavov, explica que preencher a declaração do IR pode levar alguns minutos para quem tem poucos rendimentos e bens; ou muitas horas, dependendo do patrimônio do contribuinte. E a principal dica para não errar é ter atenção.
“Os documentos mais importantes são os informes de rendimentos recebidos dos empregadores, contratantes de serviços, ex-empregador para quem foi desligado da empresa no ano anterior, informe do INSS para aposentados e aluguéis recebidos. Informes de rendimentos bancários também podem ser acessados facilmente nos serviços digitais dos bancos”, destaca Slavov.

Veja Também

Veja regras do IR 2023: contribuinte com Pix receberá restituição antes

Ele observa ainda que a declaração pré-preenchida é uma opção que pode facilitar — e muito — a vida do contribuinte.
Nessa modalidades, as informações à disposição da Receita Federal são importadas diretamente para a declaração, como é o caso de informações de rendimentos pagos por empresas e outras pessoas, despesas médicas informadas por estabelecimentos médicos e o histórico de bens e direitos das declarações de anos anteriores.
“Quem usa a funcionalidade na declaração pré-preenchida tem menor chance de errar o preenchimento e cair na malha fina, favorecendo a possibilidade de receber a restituição mais rapidamente. Para quem tem imposto a pagar, significa maior tranquilidade em saber que está pagando corretamente seus impostos. Mas atenção: a conferência e validação dos dados continua a ser uma responsabilidade do contribuinte.”

Os principais documentos para preencher a declaração

  • Última declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
  • Informes de Rendimentos — salários, honorários, aposentadoria, auxílio emergencial, etc.
  • Rendimentos Recebidos de Pessoa Física — pensões, aluguéis, livro-caixa, etc.
  • Informes de Rendimentos Financeiros e Dívidas — contas, aplicações, previdência, empréstimos, etc.
  • Dependentes e alimentandos
  • Bens e Direitos — saldos de bens, documentos de imóveis, criptomoedas, etc.
  • Despesas médicas
  • Despesas com Instrução
  • Doações
  • Pensões pagas
  • Outros rendimentos (bolsas de estudo, ganho de capital, heranças, acordos judiciais, restituição IR anterior, etc.)
  • Outros pagamentos (advogados, engenheiros, profissionais liberais, aluguéis pagos, etc.)

Veja Também

Receita vai liberar programa do Imposto de Renda no dia 15 de março

Imposto de Renda: as doenças que livram o contribuinte de pagar o tributo

Receita muda prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2023

Blog do IR

O Leão do IR decidiu responder todas as suas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda. Confira as dicas

Tópicos Relacionados

Imposto de Renda Receita Federal Imposto Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jordano Bruno Gasperazzo Leite, Fabrício Araújo Dutra e Paulo Expedicto Amaral Neto
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência
Imagem de destaque
Lei permitirá que grávidas remarquem testes físicos de concursos no ES
Imagem de destaque
Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados