IR2023: empresas têm até dia 28 para enviar Informe de Rendimentos

O documento fornecido pelos patrões a seus empregados traz os valores recebidos pelo contribuinte no ano e quanto foi pago de imposto na fonte. Também pode conter gastos com plano de saúde coletivo e aportes no plano de previdência da empresa. Já o informe enviado por bancos e outras instituições financeiras traz dados sobre contas, investimentos e eventuais ganhos, entre outros detalhes.