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Imposto de Renda 2023

IR2023: empresas têm até dia 28 para enviar Informe de Rendimentos

O documento pode ser entregue em mãos, enviado pelos Correios ou disponibilizado pela internet; saiba mais

Públicado em 

23 fev 2023 às 18:41
Leão Responde

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Leão Responde

Declaração de Imposto de Renda 2023
Declaração de Imposto de Renda 2023 Crédito: Luis Lima Jr./Folhapress
O prazo para entrega da declaração de Imposto de Renda vai de 15 de março a 31 de maio, mas empresas e instituições financeiras têm até o dia 28 de fevereiro, esta terça-feira (27), para enviar os informes de rendimentos referentes ao ano de 2022.
O documento pode ser entregue em mãos, enviado pelos Correios ou disponibilizado pela internet. A entrega dele é obrigatória, uma vez que o informe é necessário para preencher a declaração do IR. Não entregar pode resultar em multa, entre outras penalidades.

O que é o Informe de Rendimentos?

O documento fornecido pelos patrões a seus empregados traz os valores recebidos pelo contribuinte no ano e quanto foi pago de imposto na fonte. Também pode conter gastos com plano de saúde coletivo e aportes no plano de previdência da empresa. Já o informe enviado por bancos e outras instituições financeiras traz dados sobre contas, investimentos e eventuais ganhos, entre outros detalhes.
Ambos são necessários para fazer a declaração do Imposto de Renda.

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