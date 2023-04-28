Hábito

Investir é para ontem: que tal abrir mão do lanche e aplicar o valor?

Os R$ 45 de um sanduíche ou os R$ 30 de uma blusinha podem ir para um CDB de alta liquidez, um Fundo DI taxa zero ou até mesmo a poupança; não importa o valor, mas sim o compromisso de economizar e investir

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 09:22

Carol Campos

Colunista

O ato de investir só se aprende investindo, precisa ser imediato, logo após a decisão. Se conseguir deixar de comprar um lanche hoje, invista o valor do lanche hoje!
Vamos à prática: suponhamos que, ao final do dia, você tenha certeza que estará com fome. Então, decidido a começar a investir, calcula que aquele lanche mais reforçado ou um jantar sairá por R$ 45. O que você faz? Já de manhã, faz aquele sanduíche com uma fatia de queijo, alface e tomate, embrulha coloca na bolsa. Imediatamente, já investe os R$ 45 em um CDB de alta liquidez, em um Fundo DI taxa zero ou até mesmo na poupança. Ao final do dia, tenha certeza que, ao abrir o lanche e mastigá-lo, o poder do investidor tomará posse de você.
Ao chegar em casa, a satisfação aumentará, complementará a alimentação se necessário e até comerá menos. Sabe o que acontece depois? Você pensará no dia seguinte.
Cédulas do Real: Bandes vai oferecer empréstimos com prazo de pagamento de até 60 meses
De R$ 1 a R$ 1.000 ou R$ 1 milhão: o importante é investir, não importa o valor
Economizar e não investir é deixar a mente vazia, você sentirá necessidade de preencher com algo. Sentindo-se falsamente forte, passará em frente de uma loja, verá um blusa na promoção por R$ 30, sentirá que está na vantagem e gastará.
No início, esse investimento precisa ser diário ou semanal. Após a consolidação do comportamento, cria-se o hábito. Nessa fase, espaça-se, podendo ser mensal, por exemplo. Investir, se pagar, é no início do ciclo do seu orçamento. Se você recebe dia 1º, invista no dia 1º. Se você recebe no dia 5, invista no dia 5.
É simples assim? Sim, é! Quem faz economia com “pouco” faz com muito. Não dê ouvidos para quem diz que isso é economia na porcaria. Sua vida financeira é só sua! Não anuncie que investiu R$ 1, R$ 10, R$ 100, R$ 1.000 ou R$ 1 milhão. O dinheiro é seu! A decisão é sua!

LEIA MAIS 

Será que um leigo pode superar um especialista no mundo das finanças?

'Domine' seu dinheiro e tenha o poder de decidir onde investi-lo

É possível se aposentar antes dos 50 anos sem depender do INSS no futuro?

Educação financeira: tenha fome de aprendizado sobre investimentos

Tenha uma lista de desejos e evite cair nos 'gatilhos' do consumo

Carol Campos

E administradora, especialista em Gestao de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiencia com orcamento, investimentos e planejamentos previdenciario e sucessorio. Trabalha com ESG e na prevencao de lavagem de dinheiro.

Tópicos Relacionados

dinheiro Investimentos Poupança Renda Fixa Carol Campos
Recomendado para você

Imagem de destaque
'Minha avó mutilou minha filha às escondidas com apenas 6 meses': o ciclo da mutilação genital que mulheres colombianas lutam para encerrar
Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema

