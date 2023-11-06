Como reduzir seu Imposto de Renda usando fundos de previdência

Anualmente, no mês de abril, os brasileiros têm um compromisso com a Receita Federal , quando são convocados a preencher suas declarações de ajuste do Imposto de Renda . Esse processo envolve a conciliação entre o imposto já pago e o imposto devido, resultando em restituições ou pagamentos adicionais.

À medida que o final do ano se aproxima, é uma oportunidade relevante para destacar os benefícios fiscais associados aos planos de previdência do tipo PGBL. Esses planos possibilitam que os contribuintes deduzam até 12% de sua renda anual, que serve de base de cálculo para o Imposto de Renda, por meio de contribuições a esses fundos.

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Essa abordagem é uma estratégia inteligente do governo para fomentar a poupança a longo prazo no país. Ao investir em um PGBL, os contribuintes deixam de pagar imediatamente a alíquota de 27,5% do IR, permitindo que seu capital cresça ao longo do tempo e, quando decidirem resgatá-lo, a alíquota incidente pode ser de apenas 10% sobre o valor total.

É crucial ressaltar que essa é uma forma de postergar o pagamento do imposto, não uma isenção completa. A vantagem é que, com o passar do tempo e caso tenha optado pela tabela regressiva, a alíquota pode ser reduzida. Além disso, os fundos de previdência oferecem outras vantagens, como a isenção do "come-cotas", que é a antecipação semestral do IR em fundos comuns, e o benefício sucessório, que permite o pagamento direto aos beneficiários indicados, sem a necessidade de inventário.

Portanto, todos aqueles que possuem a capacidade de reservar recursos para a poupança de longo prazo e geralmente pagam quantias significativas de imposto de renda, seja por meio de descontos mensais nos salários ou pagamentos após a declaração de ajuste, devem considerar a oportunidade de fazer crescer seu patrimônio, graças aos benefícios fiscais oferecidos pelos planos de previdência.

Entretanto, a qualidade do fundo escolhido merece atenção. Atualmente, existe uma ampla variedade de opções, com fundos adequados para todos os tipos de investidores, disponibilizados por gestoras renomados com histórico consistente de bons retornos. Se você já possui um PGBL e não está satisfeito com o desempenho, pesquise e considere a portabilidade para outro fundo, um processo ágil e simples que não resulta em perda de recursos.

Os fundos mais antigos oferecidos por grandes bancos costumam cobrar taxas de administração elevadas, que não estão alinhadas com o mercado atual e podem afetar parte significativa dos juros compostos ao longo do tempo. Portanto, a seleção criteriosa do fundo é fundamental.