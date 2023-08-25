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Planejamento

Orçamento deve ser uma prática constante no dia a dia das famílias

A previsão de receitas e de despesas deve começar de forma simples, não precisa ser superdetalhado; o importante é ter o controle das finanças

Públicado em 

25 ago 2023 às 09:15
Carol Campos

Colunista

Carol Campos

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O orçamento é um plano essencial a ser introduzido no dia a dia de cada família Crédito: Shutterstock
Diante de tantas informações sobre orçamento, é visível a baixa adesão à essa ferramenta. De forma primordial, a orçamentação é uma previsão de receitas e de despesas com a devida conferência se o realizado ficou acima, em linha ou abaixo do elaborado.
O ensinamento desse planejamento é tardio no Brasil. Por isso a luta de diversos setores e de inúmeros profissionais para fomentar o mais rápido possível a adesão à prática orçamentária.
Dentro desse quadro de déficit de aprendizado financeiro, o orçamento é um plano essencial a ser introduzido no dia a dia de cada família.

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Contrariamente ao fixado por algumas literaturas, que pregam o alto detalhamento de cada receita e de cada despesa, é possível ver na prática que partir do macro para o micro é mais eficaz. Pode nominar como “Orçamento – Fase Inicial” e, após a adesão contínua, parte-se para uma versão intermediária até chegar a uma versão “Orçamento – Fase Final”. Outra sugestão é fazer versões: “Orçamento – Versão 1”; “Orçamento – Versão 2” e assim sucessivamente.
Enfim, o importante é avançar nessa pauta e, para isso, a simplicidade orçamentária é um caminho viável. Não há porque dificultar um assunto que encontra raízes profundas no cérebro humano. É a velha história de começar a tomar a sopa pelas beiradas para evitar queimar a boca. Há uma frase popular de Leonardo da Vinci que reforça ainda mais essa possibilidade: “A simplicidade é o último grau de sofisticação”.

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Carol Campos

É administradora, especialista em Gestão de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiência com orçamento, investimentos e planejamentos previdenciário e sucessório. Trabalha com ESG e na prevenção de lavagem de dinheiro.

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