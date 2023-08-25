Orçamento deve ser uma prática constante no dia a dia das famílias

O orçamento é um plano essencial a ser introduzido no dia a dia de cada família Crédito: Shutterstock

Diante de tantas informações sobre orçamento, é visível a baixa adesão à essa ferramenta. De forma primordial, a orçamentação é uma previsão de receitas e de despesas com a devida conferência se o realizado ficou acima, em linha ou abaixo do elaborado.

O ensinamento desse planejamento é tardio no Brasil. Por isso a luta de diversos setores e de inúmeros profissionais para fomentar o mais rápido possível a adesão à prática orçamentária.

Dentro desse quadro de déficit de aprendizado financeiro, o orçamento é um plano essencial a ser introduzido no dia a dia de cada família.

Contrariamente ao fixado por algumas literaturas, que pregam o alto detalhamento de cada receita e de cada despesa, é possível ver na prática que partir do macro para o micro é mais eficaz. Pode nominar como “Orçamento – Fase Inicial” e, após a adesão contínua, parte-se para uma versão intermediária até chegar a uma versão “Orçamento – Fase Final”. Outra sugestão é fazer versões: “Orçamento – Versão 1”; “Orçamento – Versão 2” e assim sucessivamente.