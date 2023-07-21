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Orçamento pessoal

Dinheiro, saúde, estudo: invista em você hoje e no 'você do futuro'

Pensar no dinheiro para além das aplicações financeiras envolve investir também em qualificação para melhorar sua renda e até mesmo na saúde, para viver mais e melhor

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 09:17

Públicado em 

21 jul 2023 às 09:17
Carol Campos

Colunista

Carol Campos

Aulas de cursos de qualificação on-line
Qualificação ajuda a melhorar o salário e aumentar os investimentos  Crédito: Freepik
O ser humano é um ser múltiplo e complexo, e a educação financeira deve levar em conta esses aspectos. Pensar no dinheiro de forma linear gera incompatibilidade com a realidade e ocasiona frustrações. Investir por obrigação, "porque todo mundo diz", "porque é o certo", pode gerar um vazio no presente e no futuro.
orçamento doméstico deve envolver provisão para o futuro e investimento no presente. Quando investimos no presente sem esquecer o futuro, podemos gerar crescimento escalonar no futuro. Parece confuso, mas é bem simples.
Exemplos
  • Se você tem uma renda bruta de R$ 2.640,00 hoje e investe R$ 264,00 (que corresponde a 10%) em Tesouro Direto Selic, mas ao mesmo tempo investe em um curso de inglês ou em um curso técnico, é provável que em uns dois anos aumente mais um pouco seu salário acima do reajuste da inflação
  • Suponhamos que sua renda bruta vá para R$ 3.200,00 (é altamente possível), você investe R$ 320 (que também corresponde a 10%) e começa a fazer uma faculdade. A tendência é que haja novo escalonamento em sua renda. O ciclo continua e assim seu presente e seu futuro melhoram.

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Para esse movimento atingir o ponto ótimo, sempre lembre de incluir itens que tenham a ver com sua saúde. Quanto mais saúde no presente, mais saúde no futuro e, consequentemente, menos remédios, menos gastos e mais felicidade. Pode ser que, no início, não tenha dinheiro para pagar uma academia, então caminhe na praia, na praça, no parque, pelas ruas do bairro.
Talvez não tenha como comprar itens muito saudáveis, mas saiba que há muitos alimentos saudáveis in natura disponíveis em qualquer feira. Troque o refrigerante por água, por um suco de limão. Devagar e sempre. O importante é: "apenas comece".
Nesse contexto, a economia doméstica estará aliada à neuroeconomia e você desenvolverá sua própria metodologia financeira. O conhecimento é cumulativo e tudo que fizer com propriedade desde o início da sua conscientização financeira terá efeitos sensacionais até depois de sua ausência. A semente plantada terá efeito por gerações.
Trabalhe seu foco, sua consciência, sua saúde, sua espiritualidade. Invista no você de hoje e no você do futuro. Enquanto isso, confie no seu cérebro e na complexidade do corpo humano e seus numerosos sistemas. Ele trabalhará a seu favor.

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Carol Campos

E administradora, especialista em Gestao de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiencia com orcamento, investimentos e planejamentos previdenciario e sucessorio. Trabalha com ESG e na prevencao de lavagem de dinheiro.

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