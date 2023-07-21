Dinheiro, saúde, estudo: invista em você hoje e no 'você do futuro'

Qualificação ajuda a melhorar o salário e aumentar os investimentos Crédito: Freepik

O ser humano é um ser múltiplo e complexo, e a educação financeira deve levar em conta esses aspectos. Pensar no dinheiro de forma linear gera incompatibilidade com a realidade e ocasiona frustrações. Investir por obrigação, "porque todo mundo diz", "porque é o certo", pode gerar um vazio no presente e no futuro.

orçamento doméstico deve envolver provisão para o futuro e investimento no presente. Quando investimos no presente sem esquecer o futuro, podemos gerar crescimento escalonar no futuro. Parece confuso, mas é bem simples.

Exemplos :

Se você tem uma renda bruta de R$ 2.640,00 hoje e investe R$ 264,00 (que corresponde a 10%) em Tesouro Direto Selic, mas ao mesmo tempo investe em um curso de inglês ou em um curso técnico, é provável que em uns dois anos aumente mais um pouco seu salário acima do reajuste da inflação.

Suponhamos que sua renda bruta vá para R$ 3.200,00 (é altamente possível), você investe R$ 320 (que também corresponde a 10%) e começa a fazer uma faculdade. A tendência é que haja novo escalonamento em sua renda. O ciclo continua e assim seu presente e seu futuro melhoram.

Para esse movimento atingir o ponto ótimo, sempre lembre de incluir itens que tenham a ver com sua saúde. Quanto mais saúde no presente, mais saúde no futuro e, consequentemente, menos remédios, menos gastos e mais felicidade. Pode ser que, no início, não tenha dinheiro para pagar uma academia, então caminhe na praia, na praça, no parque, pelas ruas do bairro.

Talvez não tenha como comprar itens muito saudáveis, mas saiba que há muitos alimentos saudáveis in natura disponíveis em qualquer feira. Troque o refrigerante por água, por um suco de limão. Devagar e sempre. O importante é: "apenas comece".

Nesse contexto, a economia doméstica estará aliada à neuroeconomia e você desenvolverá sua própria metodologia financeira. O conhecimento é cumulativo e tudo que fizer com propriedade desde o início da sua conscientização financeira terá efeitos sensacionais até depois de sua ausência. A semente plantada terá efeito por gerações.