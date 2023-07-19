Como ensinar crianças a lidar melhor com o dinheiro? Veja dicas por idade

Com o intuito de formar adultos mais conscientes e responsáveis com suas finanças, a educação financeira
tem sido cada vez mais abordada desde cedo. Ensinar crianças a lidar com o dinheiro de forma saudável e inteligente é uma tarefa que começa com pouca idade e passa pelos diferentes estágios da infância
e adolescência.
Confira a seguir como pais e responsáveis podem abordar esse tema essencial em cada fase do desenvolvimento dos pequenos.
Deixe elas pagarem o supermercado
Nessa fase inicial, introduzir a ideia de que o dinheiro é uma ferramenta para realizar compras é fundamental. Ao ir ao supermercado
, envolva a criança na experiência, permitindo que ela pague pelas compras com a sua supervisão. Dessa forma, ela começa a entender a troca de dinheiro por produtos, desenvolvendo noções básicas sobre o valor das coisas.
Mostre como economizar para atingir um objetivo maior
Ao chegar aos 10 anos, a criança já pode compreender conceitos mais complexos sobre finanças. Aqui, é o momento de introduzir a ideia de poupança
e estabelecer metas financeiras. Se o seu filho deseja um brinquedo específico, por exemplo, explique que será necessário economizar uma quantia todos os meses para alcançar esse objetivo. Isso ensina a importância de ser paciente e disciplinado para atingir as metas.
Ensine sobre querer X poder
A adolescência é um período marcado pelo desejo de consumo e pela influência social. É uma ótima oportunidade para ensinar sobre a diferença entre querer e poder comprar algo. Se o adolescente almeja um produto de alto valor, como um tablet, mostre a importância de pesquisar preços, comparar opções e esperar por promoções. Isso incentiva o senso crítico e evita gastos impulsivos.
Ao chegar aos 16 anos, o adolescente já está mais preparado para entender conceitos de negócios e empreendedorismo
. Estimule-o a buscar maneiras de ganhar dinheiro por conta própria, como a venda de itens que já não usa mais. Além de ensinar a importância do trabalho e da autonomia financeira, essa experiência pode ser um primeiro passo para desenvolver habilidades empreendedoras.
Ensine a investir parte do que ganha
Ao entrar na vida adulta, o aprendizado financeiro não para. Investir é uma etapa crucial para construir um futuro sólido. Indique fontes confiáveis de conhecimento, como especialistas em finanças e investimentos, que possam fornecer orientações valiosas. Canais do Youtube com o Meu Dinheiro Ativo
podem ser um ótimo ponto de partida para aprender sobre investimentos e tomar decisões conscientes com o dinheiro.
Em resumo, ensinar finanças para uma criança é uma jornada que deve começar desde cedo e evoluir conforme seu desenvolvimento. Ao abordar conceitos como poupança, planejamento, controle financeiro e empreendedorismo, os pais estão preparando seus filhos para uma vida adulta mais segura e bem-sucedida financeiramente. O conhecimento adquirido durante a infância será uma ferramenta poderosa para que eles enfrentem os desafios econômicos futuros com confiança e sabedoria.