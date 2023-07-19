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Educação financeira

Como ensinar crianças a lidar melhor com o dinheiro? Veja dicas por idade

Em cada fase da infância e da adolescência é possível introduzir conceitos que ajudem os pequenos a fazer compras, economizar e até investir

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 08:48

Públicado em 

19 jul 2023 às 08:48
Daniel Carraretto

Colunista

Daniel Carraretto

Com o intuito de formar adultos mais conscientes e responsáveis com suas finanças, a educação financeira tem sido cada vez mais abordada desde cedo. Ensinar crianças a lidar com o dinheiro de forma saudável e inteligente é uma tarefa que começa com pouca idade e passa pelos diferentes estágios da infância e adolescência.
Confira a seguir como pais e responsáveis podem abordar esse tema essencial em cada fase do desenvolvimento dos pequenos.

Aos 5 anos

Deixe elas pagarem o supermercado
Nessa fase inicial, introduzir a ideia de que o dinheiro é uma ferramenta para realizar compras é fundamental. Ao ir ao supermercado, envolva a criança na experiência, permitindo que ela pague pelas compras com a sua supervisão. Dessa forma, ela começa a entender a troca de dinheiro por produtos, desenvolvendo noções básicas sobre o valor das coisas.

Aos 10 anos

Mostre como economizar para atingir um objetivo maior
Ao chegar aos 10 anos, a criança já pode compreender conceitos mais complexos sobre finanças. Aqui, é o momento de introduzir a ideia de poupança e estabelecer metas financeiras. Se o seu filho deseja um brinquedo específico, por exemplo, explique que será necessário economizar uma quantia todos os meses para alcançar esse objetivo. Isso ensina a importância de ser paciente e disciplinado para atingir as metas.

Aos 13 anos

Ensine sobre querer X poder
A adolescência é um período marcado pelo desejo de consumo e pela influência social. É uma ótima oportunidade para ensinar sobre a diferença entre querer e poder comprar algo. Se o adolescente almeja um produto de alto valor, como um tablet, mostre a importância de pesquisar preços, comparar opções e esperar por promoções. Isso incentiva o senso crítico e evita gastos impulsivos.

Aos 16 anos

Incentive a empreender
Ao chegar aos 16 anos, o adolescente já está mais preparado para entender conceitos de negócios e empreendedorismo. Estimule-o a buscar maneiras de ganhar dinheiro por conta própria, como a venda de itens que já não usa mais. Além de ensinar a importância do trabalho e da autonomia financeira, essa experiência pode ser um primeiro passo para desenvolver habilidades empreendedoras.

E quando já for adulto

Ensine a investir parte do que ganha
Ao entrar na vida adulta, o aprendizado financeiro não para. Investir é uma etapa crucial para construir um futuro sólido. Indique fontes confiáveis de conhecimento, como especialistas em finanças e investimentos, que possam fornecer orientações valiosas. Canais do Youtube com o Meu Dinheiro Ativo podem ser um ótimo ponto de partida para aprender sobre investimentos e tomar decisões conscientes com o dinheiro.
Em resumo, ensinar finanças para uma criança é uma jornada que deve começar desde cedo e evoluir conforme seu desenvolvimento. Ao abordar conceitos como poupança, planejamento, controle financeiro e empreendedorismo, os pais estão preparando seus filhos para uma vida adulta mais segura e bem-sucedida financeiramente. O conhecimento adquirido durante a infância será uma ferramenta poderosa para que eles enfrentem os desafios econômicos futuros com confiança e sabedoria.

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Daniel Carraretto

Aqui falamos sobre investimentos para quem quer colocar seu dinheiro para trabalhar e realizar sonhos. Daniel Carraretto é educador financeiro, palestrante e investidor desde 2008 com quase 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais. Diariamente ensina como iniciantes podem poupar e investir e não depender do INSS para se aposentar.

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