Com o intuito de formar adultos mais conscientes e responsáveis com suas finanças, a educação financeira tem sido cada vez mais abordada desde cedo. Ensinar crianças a lidar com o dinheiro de forma saudável e inteligente é uma tarefa que começa com pouca idade e passa pelos diferentes estágios da infância e adolescência.

Confira a seguir como pais e responsáveis podem abordar esse tema essencial em cada fase do desenvolvimento dos pequenos.

Aos 5 anos

Deixe elas pagarem o supermercado

Nessa fase inicial, introduzir a ideia de que o dinheiro é uma ferramenta para realizar compras é fundamental. Ao ir ao supermercado , envolva a criança na experiência, permitindo que ela pague pelas compras com a sua supervisão. Dessa forma, ela começa a entender a troca de dinheiro por produtos, desenvolvendo noções básicas sobre o valor das coisas.

Aos 10 anos

Mostre como economizar para atingir um objetivo maior

Ao chegar aos 10 anos, a criança já pode compreender conceitos mais complexos sobre finanças. Aqui, é o momento de introduzir a ideia de poupança e estabelecer metas financeiras. Se o seu filho deseja um brinquedo específico, por exemplo, explique que será necessário economizar uma quantia todos os meses para alcançar esse objetivo. Isso ensina a importância de ser paciente e disciplinado para atingir as metas.

Aos 13 anos

Ensine sobre querer X poder

A adolescência é um período marcado pelo desejo de consumo e pela influência social. É uma ótima oportunidade para ensinar sobre a diferença entre querer e poder comprar algo. Se o adolescente almeja um produto de alto valor, como um tablet, mostre a importância de pesquisar preços, comparar opções e esperar por promoções. Isso incentiva o senso crítico e evita gastos impulsivos.

Aos 16 anos

Incentive a empreender

Ao chegar aos 16 anos, o adolescente já está mais preparado para entender conceitos de negócios e empreendedorismo . Estimule-o a buscar maneiras de ganhar dinheiro por conta própria, como a venda de itens que já não usa mais. Além de ensinar a importância do trabalho e da autonomia financeira, essa experiência pode ser um primeiro passo para desenvolver habilidades empreendedoras.

E quando já for adulto

Ensine a investir parte do que ganha

Ao entrar na vida adulta, o aprendizado financeiro não para. Investir é uma etapa crucial para construir um futuro sólido. Indique fontes confiáveis de conhecimento, como especialistas em finanças e investimentos, que possam fornecer orientações valiosas. Canais do Youtube com o Meu Dinheiro Ativo podem ser um ótimo ponto de partida para aprender sobre investimentos e tomar decisões conscientes com o dinheiro.