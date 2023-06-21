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Por que você não deve deixar seu dinheiro na caderneta de poupança

Além da baixa rentabilidade, há perda para a inflação; mercado oferece alternativas seguras e com um retorno financeiro maior

Públicado em 

21 jun 2023 às 10:00
Daniel Carraretto

Colunista

Daniel Carraretto

O dinheiro que você coloca na poupança rende apenas caso fique investido por 30 dias consecutivos e ininterruptos. Ou seja, se você tirar antes desse prazo, ele não irá render absolutamente nada.
A rentabilidade da poupança é composta de duas partes: uma que depende da taxa chamada “Taxa Referencial” (TR) e outra parte que depende de uma taxa chamada Selic.
Caso a taxa Selic seja superior a 8,5% ao ano (nosso caso atualmente), a poupança rende 0,5% ao mês; caso a Selic esteja inferior a 8,5% ao ano, renderá 70% do valor da taxa Selic.
Hoje, o rendimento da poupança é de aproximadamente 6,17% ao ano ou 0,5% ao mês + Taxa Referencial (TR).
Isso significa que um investimento de R$ 1.000 renderá cerca de R$ 61,70 em um ano e R$ 5,00 em um mês (sem considerar a TR).
Já no caso do Tesouro Selic, a rentabilidade está atrelada à variação diária da taxa Selic.
Dessa forma, o seu investimento no Tesouro Selic acompanha de perto as variações dessa taxa ao longo do tempo.

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A forma como ocorre o rendimento é diária e proporcional ao valor investido. A cada dia, o seu investimento no Tesouro Selic é atualizado de acordo com a variação da taxa básica de juros da economia. Isso significa que o valor investido cresce de acordo com ela e é creditado na sua conta de forma proporcional.
No momento do resgate ou venda antecipada do título, você receberá o valor investido mais os rendimentos acumulados até aquele momento.
Hoje, a Selic está 13,75% ao ano, o que significa uma rentabilidade bruta de mais de 1% ao mês. Descontando o imposto de renda, ficaria em torno de 0,82% líquido.
Se você investisse os mesmos R$ 1.000, eles renderiam R$ 8,20 em um mês e R$ 98,40 em um ano.
E aí, já está pronto (a) pra tirar o seu dinheiro da poupança?

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Daniel Carraretto

Aqui falamos sobre investimentos para quem quer colocar seu dinheiro para trabalhar e realizar sonhos. Daniel Carraretto é educador financeiro, palestrante e investidor desde 2008 com quase 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais. Diariamente ensina como iniciantes podem poupar e investir e não depender do INSS para se aposentar.

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