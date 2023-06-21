Por que você não deve deixar seu dinheiro na caderneta de poupança

O dinheiro que você coloca na poupança rende apenas caso fique investido por 30 dias consecutivos e ininterruptos. Ou seja, se você tirar antes desse prazo, ele não irá render absolutamente nada.

A rentabilidade da poupança é composta de duas partes: uma que depende da taxa chamada “Taxa Referencial” (TR) e outra parte que depende de uma taxa chamada Selic.

Caso a taxa Selic seja superior a 8,5% ao ano (nosso caso atualmente), a poupança rende 0,5% ao mês; caso a Selic esteja inferior a 8,5% ao ano, renderá 70% do valor da taxa Selic.

Hoje, o rendimento da poupança é de aproximadamente 6,17% ao ano ou 0,5% ao mês + Taxa Referencial (TR).

Isso significa que um investimento de R$ 1.000 renderá cerca de R$ 61,70 em um ano e R$ 5,00 em um mês (sem considerar a TR).

Já no caso do Tesouro Selic, a rentabilidade está atrelada à variação diária da taxa Selic.

Dessa forma, o seu investimento no Tesouro Selic acompanha de perto as variações dessa taxa ao longo do tempo.

A forma como ocorre o rendimento é diária e proporcional ao valor investido. A cada dia, o seu investimento no Tesouro Selic é atualizado de acordo com a variação da taxa básica de juros da economia. Isso significa que o valor investido cresce de acordo com ela e é creditado na sua conta de forma proporcional.

No momento do resgate ou venda antecipada do título, você receberá o valor investido mais os rendimentos acumulados até aquele momento.

Hoje, a Selic está 13,75% ao ano, o que significa uma rentabilidade bruta de mais de 1% ao mês. Descontando o imposto de renda, ficaria em torno de 0,82% líquido.

Se você investisse os mesmos R$ 1.000, eles renderiam R$ 8,20 em um mês e R$ 98,40 em um ano.