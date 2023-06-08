5 atitudes que vão fazer você ter dinheiro todo o mês

01

Parar de comprar por impulso

Evite aquelas compras que você não precisa e faz só porque o produto está "na promoção."

02

Cortar assinaturas desnecessárias

Pare para pensar e analise quantas coisas você assina hoje e praticamente não usa. Caso consiga cortar alguma delas, terá uma grana a mais todos os meses!

03

Parar de pagar tarifas bancárias

Essa é importante! Afinal, hoje existem inúmeros bancos digitais que não cobram taxas de serviços, e essa grana economizada com tarifas pode te ajudar muito!

04

Não aceitar pagar juros em nenhuma hipótese

Quaisquer juros que você pague é dinheiro perdido, então evite ao máximo. Coloque sempre no calendário as contas que precisa pagar, assim diminui o risco de atrasar ou esquecer de fazer o pagamento.

05

Levar comida de casa