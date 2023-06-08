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5 atitudes que vão fazer você ter dinheiro todo o mês

Alguns gastos desnecessários ou que passam despercebidos podem fazer toda a diferença no orçamento pessoal

Públicado em 

08 jun 2023 às 08:21
Daniel Carraretto

Colunista

Daniel Carraretto

O dinheiro está curto e não dura até o final do mês? Ok, a situação está difícil para muita gente, mas pode ser também que alguns gastos desnecessários ou até que passam despercebidos estejam devorando valores que podem fazer toda a diferença no seu orçamento pessoal.
O ideal é ficar de olho nas despesas, além de controlar alguns impulsos consumistas e evitar, ao máximo, pagar juros. Confira cinco atitudes para que o dinheiro dê uma "esticada":

01

Parar de comprar por impulso

Evite aquelas compras que você não precisa e faz só porque o produto está "na promoção."

02

Cortar assinaturas desnecessárias

Pare para pensar e analise quantas coisas você assina hoje e praticamente não usa. Caso consiga cortar alguma delas, terá uma grana a mais todos os meses!

03

Parar de pagar tarifas bancárias

Essa é importante! Afinal, hoje existem inúmeros bancos digitais que não cobram taxas de serviços, e essa grana economizada com tarifas pode te ajudar muito!

04

Não aceitar pagar juros em nenhuma hipótese

Quaisquer juros que você pague é dinheiro perdido, então evite ao máximo. Coloque sempre no calendário as contas que precisa pagar, assim diminui o risco de atrasar ou esquecer de fazer o pagamento.

05

Levar comida de casa

Essa é uma das melhores dicas! Comer fora costuma ser muito mais caro (e menos saudável) do que levar a comida de casa, então essa pode ser uma alternativa pra ter um bom dinheiro a mais todo mês!

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Daniel Carraretto

Aqui falamos sobre investimentos para quem quer colocar seu dinheiro para trabalhar e realizar sonhos. Daniel Carraretto é educador financeiro, palestrante e investidor desde 2008 com quase 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais. Diariamente ensina como iniciantes podem poupar e investir e não depender do INSS para se aposentar.

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