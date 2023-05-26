Como na saúde, saber lidar com o dinheiro ajuda da prevenção à emergência

educação financeira faz parte da cidadania financeira. É uma parte! Sem ela, o cidadão não está completo. A cidadania financeira é composta pela inclusão financeira, pela educação financeira, pela participação no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e pela proteção ao consumidor.

O quartil composto pela educação financeira é responsável pela sua autoestima financeira. É onde você tem acesso a informações para ser capaz de tomar decisões com autoconfiança. Dessa forma, fica mais fácil entender por que é para todos.

Com aprendizado, você passa a ter o mais importante para avançar na cidadania financeira: autonomia Crédito: Shutterstock

Vamos associar com o direito à saúde? Primeiramente, você precisa ter uma inclusão no sistema; mesmo em uma emergência, você terá um cadastro. Essa é a inclusão. A partir da hora em que está incluso no sistema, você precisa saber seus direitos e deveres. Quando irá procurar uma Unidade Básica de Saúde, quando será um pronto atendimento, quais telefones usar, quais vacinas tomar.

Contudo, é preciso tempo. Com o atendimento da equipe de saúde, você aprende o que é esporádico, o que é acompanhamento, o que é urgência e o que é emergência. Durante esse período, você ganha confiança e aprende quais sintomas são importantes ser ditos ao médico. Se você se organiza, anota, leva os dados. Quanto mais autoconfiante e disciplinado for, melhor a equipe te atenderá. São os sinais e sintomas que levam só os atentos, bem informados e com conhecimento para um bem-estar geral.

Agora, vamos exemplificar mais um pouco. Se você entende tudo isso, já fica atento com as crianças da sua família. Faz o cadastro preventivamente, leva para uma consulta básica, organiza a vacinação. Essa criança será altamente consciente de seus direitos à saúde e seus deveres em manter o cadastro atualizado, não faltar e sempre fazer acompanhamento.

Enfim, associemos ao dinheiro. Você tem direito à inclusão financeira, simplesmente existir no Sistema Financeiro Nacional. Ter um CPF, uma conta corrente. Na educação financeira, você aprende o que é gratuito, o que é pago, o que é saldo, o que é extrato, o que são juros. Quando os juros são a seu favor em aplicações e quando são contra em empréstimos e financiamentos.

Com conhecimento, você toma a decisão. Você passa a ter o mais importante para avançar na cidadania financeira: autonomia. Da prevenção à emergência, você precisa saber o que é o quê. Quais são as alternativas? O que posso melhorar? Quero e preciso ser devedor ou credor do SFN?