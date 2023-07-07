Quem é você na fila do pão? Nos investimentos, o privilégio perdeu lugar

Você já teve que enfrentar uma fila para comprar pão? Esse termo é muito utilizado para dizer que cada um tem que saber o seu lugar. Basicamente, ter "desconfiômetro" na "etiqueta social do poder”.

Costumava enfrentar essa fila desde pequena, ficava irritada com as pessoas “privilegiadas” que furavam a fila. Quando era um idoso, uma grávida ou um portador de necessidades especiais, não ficava chateada, mas quando era uma pessoa que poderia enfrentar fila, ficava muito irritada.

Eu ficava na ponta dos pés e ainda falava: “Me atende, tô aqui há um tempão!”. A fornada das 15h era uma loucura! E meu lado justiceiro ficava vermelho igual pimenta malagueta. Acho que dava para ver no meu semblante.

Mas o fato é que hoje essa realidade está cada vez mais amoral. E, no mundo dos investimentos , percebi isso muito rápido. E eu amo muito tudo isso! Como educadora financeira, fico encantada como que os produtos antes só para “ricos” estão mais acessíveis. Cabe-nos aqui dizer: aproveite! Estude!

Atualmente, há muitas opções acessíveis para o investidor Crédito: Shuttestock

Hoje, se a fila do pão for injusta, há mais padarias, opções de pães que podem ser guardados e esquentados rapidamente em um grill ultramoderno, pão de queijo congelado para fazer num estalar de dedos. Enfim, tantas opções. Fora a internet, onde é só pegar receita e fazer, pedir uma entrega, sair para um café. A modernidade tem seus males, mas só enxergo vantagens, porque sei que basta saber usar.

A educação financeira é ofertada gratuitamente no site oficial da Anbima , do Banco Central do Brasil , nos sites de corretoras e até dos bancos. Fora os veículos de comunicação, como este, que se esforçam para levar informação todos os dias.