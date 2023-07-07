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Educação financeira

Quem é você na fila do pão? Nos investimentos, o privilégio perdeu lugar

Com produtos cada vez mais acessíveis, é possível escolher o melhor ativo para sua estratégia e gerir seu próprio futuro

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 09:00

Públicado em 

07 jul 2023 às 09:00
Carol Campos

Colunista

Carol Campos

Você já teve que enfrentar uma fila para comprar pão? Esse termo é muito utilizado para dizer que cada um tem que saber o seu lugar. Basicamente, ter "desconfiômetro" na "etiqueta social do poder”.
Costumava enfrentar essa fila desde pequena, ficava irritada com as pessoas “privilegiadas” que furavam a fila. Quando era um idoso, uma grávida ou um portador de necessidades especiais, não ficava chateada, mas quando era uma pessoa que poderia enfrentar fila, ficava muito irritada.

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Eu ficava na ponta dos pés e ainda falava: “Me atende, tô aqui há um tempão!”. A fornada das 15h era uma loucura! E meu lado justiceiro ficava vermelho igual pimenta malagueta. Acho que dava para ver no meu semblante.
Mas o fato é que hoje essa realidade está cada vez mais amoral. E, no mundo dos investimentos, percebi isso muito rápido. E eu amo muito tudo isso! Como educadora financeira, fico encantada como que os produtos antes só para “ricos” estão mais acessíveis. Cabe-nos aqui dizer: aproveite! Estude!
investimentos, opções, mercado financeiro
Atualmente, há muitas opções acessíveis para o investidor Crédito: Shuttestock
Hoje, se a fila do pão for injusta, há mais padarias, opções de pães que podem ser guardados e esquentados rapidamente em um grill ultramoderno, pão de queijo congelado para fazer num estalar de dedos. Enfim, tantas opções. Fora a internet, onde é só pegar receita e fazer, pedir uma entrega, sair para um café. A modernidade tem seus males, mas só enxergo vantagens, porque sei que basta saber usar.
A educação financeira é ofertada gratuitamente no site oficial da Anbima, do Banco Central do Brasil, nos sites de corretoras e até dos bancos. Fora os veículos de comunicação, como este, que se esforçam para levar informação todos os dias.
Dessa forma, aguce sua leitura e saiba que não precisa mais saber seu lugar na fila do pão e torcer para o atendente perguntar: “Em que posso ajudar?”. Você pode, todos os dias, toda hora, pegar seu próprio pão e o pagar como quiser, sem se preocupar se o caixa terá troco ou se ficará de lado esperando. Entre nos sites e aplicativos, informe-se, pegue o melhor produto e se satisfaça com o poder de gerir seu próprio futuro.

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Carol Campos

E administradora, especialista em Gestao de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiencia com orcamento, investimentos e planejamentos previdenciario e sucessorio. Trabalha com ESG e na prevencao de lavagem de dinheiro.

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