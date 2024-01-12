Rotina financeira deve ser ampla e incluir o lazer

Começamos o ano de 2024 para valer e, no que depender de nós, o carnaval não vai interferir na sua vida financeira, porque todos os eventos devem estar incluídos na sua rotina.

Rotina não é estagnação, é uma sequência de procedimentos, sempre da mesma forma. Quando ampliamos o horizonte (a janela) de “dia” para “ano”, concluímos que o carnaval, os feriados, as datas comemorativas, as férias, os recessos, os ritos e os costumes sempre estiveram ali. Então, eles fazem parte da sua, da minha, da nossa rotina, e jamais devem atrapalhar a determinação para realizar projetos, incluindo o financeiro.

E onde investir em 2024? No de sempre! Quem tem plano de longo prazo, só ajusta o leme e as velas, não muda a direção e nem o sentido.

Sempre investir um percentual em renda fixa, independentemente da taxa básica de juros. Ela é sua reserva de emergência no navio da vida. Se tiver que ficar mais tempo no mar, ela te proverá comida por mais tempo. Se o navio virar, ela será um forte bote salva-vidas com excelentes remos. Se a vela quebrar, ela será a vela reserva ou o salário de um marinheiro fenomenal em marcenaria, capaz de consertá-la primorosamente.

Se o mar estiver calmo, sereno e fluido, e se as correntes marítimas estiverem soprando a seu favor, a viagem durará menos e a reserva de emergência vira reserva de oportunidade. Aí, sim! Sempre há excelentes opções de investimentos multimercados e atrelados a ações para os comandantes de longo prazo.

Anote no calendário: 2024 continuará sendo um ano de monitoramento acirrado da inflação brasileira e mundial. Do ponto de vista microeconômico, todos podem ajudar ao comparar preços e consumir de forma consciente. É importante checar a qualidade e a durabilidade de cada produto e serviço. Não há espaço para novo aumento de inflação. É voltar muitas casas no jogo da economia brasileira

O lazer faz parte da rotina e jamais deve atrapalhar a determinação para realizar projetos, incluindo o financeiro Crédito: Shutterstock

Precisamos todos agir de indivíduo a indivíduo, de família a família para mantermos os preços plausíveis para todos. Você pode até conseguir pagar mais caro, mas não precisa pagar. Ao exercer seu direito de escolha, pode ajudar quem não pode pagar o preço que você pode. Pechinche! Faça contas! Ser generoso não é ser caridoso. Generosidade é quando o outro não te pede nada, mas você faz mesmo assim.

Se sua reserva de emergência estiver boa (de 6 meses a 1 ano e meio dos gastos da sua família), lembre-se de estudar e diversificar. O mar está para peixe, mas só para quem sabe onde jogar a isca.