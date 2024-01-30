7 dicas para pintar os cabelos para o Carnaval sem danificá-los

Pintar os cabelos para o Carnaval também exige cuidados Crédito: Steve Edreff | Shutterstock

Nos ritmos contagiantes dos bloquinhos de Carnaval e festividades tradicionais, em que a alegria é a protagonista, muitas pessoas buscam formas criativas de se destacar. Entre as opções mais populares está a mudança de cor dos cabelos. É uma escolha que pode adicionar um toque vibrante e único ao visual festivo, mas é crucial se atentar para garantir que essa mudança não prejudique a saúde dos fios.

Por isso, o dermatologista e presidente do Instituto Brasileiro de Transplante Capilar, Gustavo Martins, compartilha dicas para pintar os cabelos durante o Carnaval de maneira segura. Confira!

1. Escolha produtos de qualidade

Gustavo Martins recomenda optar por tinturas capilares de marcas reconhecidas pela qualidade no mercado, priorizando aquelas que contenham ingredientes que tratem os fios. Isso porque produtos de qualidade minimizam danos e garantem resultados mais duradouros.

“O custo-benefício será maior, já que você não terá que gastar tanto retocando mais que o normal, nem precisará de gastos extras com máscaras para reparar os cabelos danificados por produtos de má qualidade. Mas lembre-se que nem tudo que é caro é de qualidade. Faça uma boa pesquisa antes”, alerta o dermatologista.

2. Faça um teste de sensibilidade

Antes de aplicar a tintura, realize um teste de sensibilidade para evitar reações alérgicas. “Aplique uma pequena quantidade do produto em uma área discreta e aguarde algumas horas. Caso não haja irritação, a coloração pode ser utilizada com mais segurança”, afirma o profissional.

3. Hidrate os cabelos antes da coloração

Cabelos saudáveis absorvem a tintura de maneira mais uniforme. Portanto, uma semana antes da coloração, invista em tratamentos hidratantes para preparar os fios. Isso ajudará a minimizar danos e a manter o brilho.

Antes de colorir o cabelo, tome cuidado também com o couro cabeludo Crédito: Vergani Fotografia | Shutterstock

4. Proteja o couro cabeludo

Aplique uma camada fina de vaselina ou creme no couro cabeludo antes de começar a pintura. Isso evita que a tintura atinja a pele, prevenindo possíveis irritações e manchas em locais visíveis.

5. Siga as instruções do fabricante

Gustavo Martins destaca que, por mais óbvio que possa parecer, cada tintura tem suas próprias especificações quanto ao tempo de aplicação e modo de uso. Por isso, certifique-se de seguir rigorosamente as instruções do fabricante para obter resultados mais satisfatórios e evitar danos aos fios.

6. Evite lavar os cabelos nos dias seguintes

Após a aplicação da tintura, aguarde pelo menos 48 horas antes de lavar os cabelos. Claro, você precisará lavar para remover a tintura no banho. Mas, após isso, evite lavar novamente nos primeiros dias.

“Isso dependerá da quantidade de sebo que você produz, ou seja, algumas pessoas precisam lavar em três dias, outras podem ficar até uma semana sem lavar após a coloração. Isso permite que a cor se fixe melhor, proporcionando maior durabilidade e evitando que o excesso de lavagens prejudique os fios recém-coloridos”, acrescenta o médico.

7. Utilize produtos específicos

Opte por xampus e condicionadores desenvolvidos para cabelos coloridos. Esses produtos ajudam a manter a intensidade da cor e fornecem uma hidratação extra, essencial para cabelos que passaram pelo processo de coloração.