Chuva perde força e fim de semana de desfiles deve ter tempo firme no ES

Andaraí desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória com o sol nascendo Crédito: Fernando Madeira

O meteorologista Thiago Sousa, do Inmet, explica que a chuva começa a perder força no Estado nesta quarta-feira (31). Contudo, algumas tempestades estão previstas para a região Sul capixaba. “Podem ocorrer de forma mais localizada, pelo menos até a próxima sexta-feira (2)”, detalha.

Para o fim de semana, a tendência é de melhora gradual nas condições de tempo. “Espera-se que o tempo se estabilize, com a chuva se manifestando em forma de pancadas de fim de tarde, mas de maneira isolada espalhadas pelo território estadual”, diz o meteorologista.