ES tem novo alerta para temporal, riscos de deslizamentos e alagamentos

Um novo boletim foi publicado pela Defesa Civil do Espírito Santo na manhã desta terça-feira (30) mantendo a atenção sobre a previsão de chuva em quase todo o Estado e alertando para o risco de deslizamentos e queda de barreiras. O fim da tarde de segunda (29) foi marcado por chuvas intensas em diferentes locais. Foram registrados alagamentos, trovoadas e queda de árvores.
Cidades em alerta
Cidades da Grande Vitória e das regiões Norte, Sul e Serrana foram citadas na lista de alertas vigentes, todos eles com o nível "moderado", na cor verde. As informações são atualizadas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
Há risco de movimento de massa, ou seja, deslizamento e queda de barreiras, nas seguintes cidades:
- Afonso Cláudio
- São Mateus
- Pancas
- Guarapari
- Marechal Floriano
- Anchieta
Há risco hidrológico, ou seja, de chuva, nas seguintes cidades:
- Guarapari
- Anchieta
- Alfredo Chaves
- Marechal Floriano
- Viana
- Cariacica
- Vitória
- Serra
- Vila Velha
Previsão é de mais chuvas
Alertas meteorológicos foram emitidos para o risco de temporal, impactando as regiões Nordeste, Noroeste, Serrana e Sul. Os alertas valem até a madrugada de quinta-feira (1).
De acordo com as informações da Defesa Civil Estadual, há previsão de chuva para quase todo o Espírito Santo nesta terça-feira (30). O mapa da previsão indica que não se descarta a ocorrência de chuva moderada a forte em alguns pontos, com risco de vendaval e até queda de granizo em alguns pontos. O mapa indica que parte do litoral Sul deve receber menos chuva, entre 2 e 10 mm de chuva.
Na quarta-feira (31), segundo a Defesa Civil, as condições para chuva moderada a forte continuam. A chuva pode ser acompanhada de rajadas de vento em alguns pontos, inclusive com queda de granizo. A Grande Vitória e quase todo o Estado devem ter entre 30 e 50 mm de chuva no dia, enquanto algumas cidades do Norte e do Sul deve registrar até 30 mm de chuva. O extremo Norte deve registrar até 10 mm de chuva.
Conforme números atualizados pela Defesa Civil, o Espírito Santo tem 116 pessoas desalojadas e 15 desabrigados. Uma morte foi registrada em decorrência da chuva no município de Baixo Guandu.