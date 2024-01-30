ES tem novo alerta para temporal, riscos de deslizamentos e alagamentos

Chuva deve seguir presente no Espírito Santo nos próximos dias Crédito: Ricardo Medeiros

Cidades em alerta

Cidades da Grande Vitória e das regiões Norte, Sul e Serrana foram citadas na lista de alertas vigentes, todos eles com o nível "moderado", na cor verde. As informações são atualizadas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Há risco de movimento de massa, ou seja, deslizamento e queda de barreiras, nas seguintes cidades:

Afonso Cláudio

São Mateus

Pancas

Guarapari

Marechal Floriano

Anchieta



Há risco hidrológico, ou seja, de chuva, nas seguintes cidades:

Guarapari

Anchieta

Alfredo Chaves

Marechal Floriano

Viana

Cariacica

Vitória

Serra

Vila Velha



Previsão é de mais chuvas

Alertas meteorológicos foram emitidos para o risco de temporal, impactando as regiões Nordeste, Noroeste, Serrana e Sul. Os alertas valem até a madrugada de quinta-feira (1).

ES tem previsão de chuva para os próximos dias Crédito: Reprodução | Defesa Civil

De acordo com as informações da Defesa Civil Estadual, há previsão de chuva para quase todo o Espírito Santo nesta terça-feira (30). O mapa da previsão indica que não se descarta a ocorrência de chuva moderada a forte em alguns pontos, com risco de vendaval e até queda de granizo em alguns pontos. O mapa indica que parte do litoral Sul deve receber menos chuva, entre 2 e 10 mm de chuva.

Na quarta-feira (31), segundo a Defesa Civil, as condições para chuva moderada a forte continuam. A chuva pode ser acompanhada de rajadas de vento em alguns pontos, inclusive com queda de granizo. A Grande Vitória e quase todo o Estado devem ter entre 30 e 50 mm de chuva no dia, enquanto algumas cidades do Norte e do Sul deve registrar até 30 mm de chuva. O extremo Norte deve registrar até 10 mm de chuva.