Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acúmulo de água

Chuvas no ES: alagamentos, queda de árvore e raios atingem regiões do Estado

A Defesa Civil enviou mensagem de texto à população alertando sobre a possibilidade de deslizamentos em áreas de riscos; ES segue em alerta para novos temporais
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

29 jan 2024 às 21:20

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 21:20

O fim da tarde e começo da noite desta segunda-feira (29) foram marcados por chuvas intensas em diferentes pontos do Espírito Santo, especialmente na Grande Vitória. Com o acúmulo de água, foram registrados alagamentos em diferentes áreas, queda de fios de energia e trovoadas. Devido à situação, a Defesa Civil enviou um alerta à população, via mensagem de texto, pedindo cuidado com possíveis ocorrências relacionadas ao tempo instável.
Com o temporal, vieram também os ventos fortes, que causaram, em Vitória, a queda de galhos de uma árvore no bairro Bento Ferreira. Em foto enviada por um morador, é possível ver que parte ficou sobre os fios e ainda tocou a calçada. Na Avenida Princesa Isabel, no Centro, a ventania levou a tela de proteção de uma obra, que ficou presa a fios de energia.
Árvore cai em Bento Ferreira, em Vitória
Em Bento Ferreira, um galho grande de oiti caiu sobre os fios da rede elétrica Crédito: Leitor | A Gazeta
Na Capital, a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em frente ao Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas), ficou totalmente alagada, mas a água logo baixou. 

Do outro lado da 3ª Ponte

Outra cidade que enfrentou avenidas alagadas foi Vila Velha. A Avenida Carlos Lindemberg, próximo ao bairro Cobilândia e do Terminal de Vila Velha, foi tomada pela água. Os passageiros que estiveram no Terminal no começo da noite desta quinta informaram que os ônibus não conseguiam sair devido à quantidade de água nos arredores.
No Terminal de Itaparica, também na cidade canela-verde, a lona de cobertura rasgou. Essa é a segunda vez, em um período de oito dias, que a estrutura não suporta a quantidade de água acumulada.

Temporal e raios no Sul do ES

No Sul do Estado, um raio assustou os moradores de uma rua no centro do município de Rio Novo do Sul. Um vídeo mostra o momento no qual a descarga elétrica atinge o chão e deixa um ''clarão'' na via. As pessoas que vivem no local relatam queda de energia após a ocorrência e a concessionária EDP foi acionada.
Na mesma região, mas em Cachoeiro de Itapemirim, o temporal deixou casas destelhadas e provocou a queda de árvores na cidade. Imagens enviadas por moradores mostram os impactos da chuva, que durou cerca de 30 minutos e ainda acompanhada de rajadas de vento.
No bairro Nova Brasília, a queda de uma árvore atingiu pelo menos três veículos. Já no bairro Santo Antônio, outra árvore caiu sobre um veículo estacionado. Moradores também registraram residências destelhadas por conta das chuvas no bairro São Geraldo.
Temporal provoca queda de árvores e deixa casas destelhadas em Cachoeiro
Temporal provoca queda de árvores e deixa casas destelhadas em Cachoeiro Crédito: Leitor A Gazeta Sul

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alagamento chuva Chuva no ES Clima
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados