Chuvas no ES: alagamentos, queda de árvore e raios atingem regiões do Estado

O fim da tarde e começo da noite desta segunda-feira (29) foram marcados por chuvas intensas em diferentes pontos do Espírito Santo, especialmente na Grande Vitória. Com o acúmulo de água, foram registrados alagamentos em diferentes áreas, queda de fios de energia e trovoadas. Devido à situação, a Defesa Civil enviou um alerta à população, via mensagem de texto, pedindo cuidado com possíveis ocorrências relacionadas ao tempo instável.

Com o temporal, vieram também os ventos fortes, que causaram, em Vitória, a queda de galhos de uma árvore no bairro Bento Ferreira. Em foto enviada por um morador, é possível ver que parte ficou sobre os fios e ainda tocou a calçada. Na Avenida Princesa Isabel, no Centro, a ventania levou a tela de proteção de uma obra, que ficou presa a fios de energia.

Em Bento Ferreira, um galho grande de oiti caiu sobre os fios da rede elétrica Crédito: Leitor | A Gazeta

Na Capital, a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em frente ao Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas), ficou totalmente alagada, mas a água logo baixou.

Do outro lado da 3ª Ponte

Outra cidade que enfrentou avenidas alagadas foi Vila Velha. A Avenida Carlos Lindemberg, próximo ao bairro Cobilândia e do Terminal de Vila Velha, foi tomada pela água. Os passageiros que estiveram no Terminal no começo da noite desta quinta informaram que os ônibus não conseguiam sair devido à quantidade de água nos arredores.

Temporal e raios no Sul do ES

No bairro Nova Brasília, a queda de uma árvore atingiu pelo menos três veículos. Já no bairro Santo Antônio, outra árvore caiu sobre um veículo estacionado. Moradores também registraram residências destelhadas por conta das chuvas no bairro São Geraldo.