Temporal provoca queda de árvores e deixa casas destelhadas em Cachoeiro

O forte temporal que atingiu Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta segunda-feira (29), deixou casas destelhadas e provocou a queda de árvores na cidade. Imagens enviadas por moradores mostram os impactos da chuva, que durou cerca de 30 minutos e ainda acompanhada de rajadas de vento.
No bairro Nova Brasília, a queda de uma árvore atingiu pelo menos três veículos. Já no bairro Santo Antônio, outra árvore caiu sobre um veículo estacionado. Moradores também registraram residências destelhadas por conta das chuvas no bairro São Geraldo.
Procurada, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que equipes estão nas ruas para atender as ocorrências, e confirmou que o temporal provocou a queda de muitas árvores. “Estamos desobstruindo as vias para depois remover as árvores”, informaram.