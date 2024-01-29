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Inmet renova alertas para chuvas intensas em regiões do ES; veja cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso amarelo e outro laranja; juntos, eles cobrem todo o Estado e estão vigentes até a manhã desta terça-feira (30)
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

29 jan 2024 às 11:45

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 11:45

Chuva na Capital
Inmet emitiu dois novos alertas, um amarelo e outro laranja, vigentes até está terça-feira (30) em todo o Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Janeiro está chegando ao fim, mas as chuvas que atingem o Espírito Santo ainda devem ficar por mais um tempo, segundo os novos alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda-feira (29).
Os avisos, um laranja e outro amarelo, passaram a valer na manhã desta segunda e estão vigentes até a manhã de terça-feira (30), em regiões diferentes do Estado.
O laranja, de perigo para chuvas intensas, está valendo para todo o Noroeste Capixaba e litoral-Norte, com risco de acúmulo de chuva podendo chegar a 100 mm/dia e ventos intensos, variando entre 60 e 100 km/h.
Veja cidades no alerta laranja
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Brejetuba
  10. Colatina
  11. Conceição da Barra
  12. Domingos Martins
  13. Ecoporanga
  14. Fundão
  15. Governador Lindenberg
  16. Ibiraçu
  17. Itaguaçu
  18. Itarana
  19. Jaguaré
  20. João Neiva
  21. Laranja da Terra
  22. Linhares
  23. Mantenópolis
  24. Marilândia
  25. Montanha
  26. Mucurici
  27. Nova Venécia
  28. Pancas
  29. Pedro Canário
  30. Pinheiros
  31. Ponto Belo
  32. Rio Bananal
  33. Santa Leopoldina
  34. Santa Maria de Jetibá
  35. Santa Teresa
  36. São Domingos do Norte
  37. São Gabriel da Palha
  38. São Mateus
  39. São Roque do Canaã
  40. Sooretama
  41. Vila Pavão
  42. Vila Valério
Já o amarelo, para perigo potencial de chuvas intensas, abrange todo o Litoral Capixaba, a Grande Vitória e o Sul do Espírito Santo. Segundo o Inmet, o nível de chuva pode chegar a 50 mm/dia e há risco de ventos intensos, variando entre 40 e 60 km/h.
Veja cidades no alerta amarelo
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Aracruz
  7. Atílio Vivacqua
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Cariacica
  12. Castelo
  13. Conceição da Barra
  14. Conceição do Castelo
  15. Divino de São Lourenço
  16. Domingos Martins
  17. Dores do Rio Preto
  18. Fundão
  19. Guaçuí
  20. Guarapari
  21. Ibatiba
  22. Ibitirama
  23. Iconha
  24. Irupi
  25. Itapemirim
  26. Iúna
  27. Jaguaré
  28. Jerônimo Monteiro
  29. Linhares
  30. Marataízes
  31. Marechal Floriano
  32. Mimoso do Sul
  33. Muniz Freire
  34. Muqui
  35. Piúma
  36. Presidente Kennedy
  37. Rio Novo do Sul
  38. Santa Leopoldina
  39. Santa Maria de Jetibá
  40. São José do Calçado
  41. São Mateus
  42. Serra
  43. Sooretama
  44. Vargem Alta
  45. Venda Nova do Imigrante
  46. Viana
  47. Vila Velha

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