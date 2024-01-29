Inmet renova alertas para chuvas intensas em regiões do ES; veja cidades

Inmet emitiu dois novos alertas, um amarelo e outro laranja, vigentes até está terça-feira (30) em todo o Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Janeiro está chegando ao fim, mas as chuvas que atingem o Espírito Santo ainda devem ficar por mais um tempo, segundo os novos alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda-feira (29).

Os avisos, um laranja e outro amarelo, passaram a valer na manhã desta segunda e estão vigentes até a manhã de terça-feira (30), em regiões diferentes do Estado.

O laranja, de perigo para chuvas intensas, está valendo para todo o Noroeste Capixaba e litoral-Norte, com risco de acúmulo de chuva podendo chegar a 100 mm/dia e ventos intensos, variando entre 60 e 100 km/h.

Veja cidades no alerta laranja

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Já o amarelo, para perigo potencial de chuvas intensas, abrange todo o Litoral Capixaba, a Grande Vitória e o Sul do Espírito Santo. Segundo o Inmet, o nível de chuva pode chegar a 50 mm/dia e há risco de ventos intensos, variando entre 40 e 60 km/h.

Veja cidades no alerta amarelo