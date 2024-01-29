Inmet renova alertas para chuvas intensas em regiões do ES; veja cidades

Janeiro está chegando ao fim, mas as chuvas que atingem o Espírito Santo ainda devem ficar por mais um tempo, segundo os novos alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda-feira (29).
Os avisos, um laranja e outro amarelo, passaram a valer na manhã desta segunda e estão vigentes até a manhã de terça-feira (30), em regiões diferentes do Estado.
O laranja, de perigo para chuvas intensas, está valendo para todo o Noroeste Capixaba e litoral-Norte, com risco de acúmulo de chuva podendo chegar a 100 mm/dia e ventos intensos, variando entre 60 e 100 km/h.
Veja cidades no alerta laranja
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
Já o amarelo, para perigo potencial de chuvas intensas, abrange todo o Litoral Capixaba, a Grande Vitória e o Sul do Espírito Santo. Segundo o Inmet, o nível de chuva pode chegar a 50 mm/dia e há risco de ventos intensos, variando entre 40 e 60 km/h.
Veja cidades no alerta amarelo
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- São Mateus
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha