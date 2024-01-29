A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou nesta segunda-feira (29) que, devido à elevada turbidez da água, ou seja, presença de lama provocada pelas chuvas, foi necessário interromper o abastecimento em cinco cidades do Estado: Aracruz, Cariacica, Fundão, Serra e Vitória. A sugestão da Cesan é que a população moradora destas regiões economize e tente reutilizar a água. Não foi divulgado um prazo para que a situação seja restabelecida.
Em caso de dúvida, a Cesan pode ser acionada pelo WhatsApp 27 3422 0115 ou pelo telefone 115. A chamada é gratuita e o atendimento funciona 24 horas.
Recentemente, a companhia repetiu o procedimento devido ao mesmo problema relacionado à qualidade da água após as chuvas recentes em parte do Estado e alertou que a situação poderia se repetir, o que de fato ocorreu.
Cesan interrompe abastecimento de água em mais de 130 bairros do ES
Veja os bairros onde pode faltar água no Espírito Santo
ARACRUZ
- Itaparica
- Praia Formosa
- Santa Cruz
- São Francisco
FUNDÃO
- Costa Azul
- Direção
- Enseada das Garças
- Mirante da Praia
- Praia Grande
- Rio Preto
- Vila Tongo
CARIACICA
- Cariacica Sede
- Ibiapaba
- Nova Esperança
- Nova Rosa Da Penha
- Padre Mathias
- Porto De Cariacica
- Porto Engenho
- Santa Luzia
- São Joao Batista
- Vila Cajueiro
- Vila Merlo
VITÓRIA
- Aeroporto
- Antônio Honório
- Boa Vista
- Goiabeira
- Jabour
- Jardim Camburi
- Jardim da Penha
- Maria Ortiz
- Mata da Praia
- Morada de Camburi
- Pontal de Camburi
- Republica
- Segurança do Lar
- Solon Borges
SERRA
- Alterosas
- André Carloni
- Balneário Carapebus
- Barcelona
- Barro Branco
- Bicanga
- Boa Vista I
- Boa Vista II
- Boulevard Lagoa
- Camará
- Cantinho do Céu
- Carapina Grande
- Castelândia
- Central Carapina
- Chácara Parreiral
- Cidade Continental
- Cidade Pomar
- Civit I
- Civit II
- Colina Laranjeiras
- Conjunto Carapina I
- Conjunto Jacaraípe
- Costa Dourada
- Costabela
- Laranjeiras
- Bairro de Fátima
- Diamantina
- Eldorado
- Enseada Jacaraípe
- Estancia Monazítica
- Eurico Sales
- Feu Rosa
- Guaraciaba
- Hélio Ferraz
- Jacuhy
- Jardim Atlântico
- Jardim Carapina
- Jardim Limoeiro
- Jardim Tropical
- Jose de Anchieta
- Jose de Anchieta II
- Jose de Anchieta III
- Lagoa de Carapebus
- Lagoa de Jacaraípe
- Laranjeiras Velha
- Manguinhos
- Manoel Plaza
- Marbella
- Maringá
- Mata da Serra
- Morada Laranjeiras
- Nova Almeida
- Nova Carapina I
- Nova Carapina II
- Nova Zelândia
- Novo Horizonte
- Novo Porto Canoa
- Ourimar
- Parque das Gaivotas
- Parque Jacaraípe
- Parque Residencial Laranjeiras
- Parque Residencial Mestre Alvaro
- Parque Residencial Nova Almeida
- Parque Residencial Tubarão
- Parque Santa Fé
- Pitanga
- Planalto de Carapina
- Planície da Serra
- Polo Industrial Tubarão
- Portal de Jacaraípe
- Porto Canoa
- Porto Dourado
- Praia da Baleia
- Praia de Capuba
- Praia de Carapebus
- Praiamar
- Presídio Queimados
- Reis Magos
- Residencial Jacaraípe
- Residencial Vista do Mestre
- Rosário de Fátima
- Santa Luzia
- Santa Rita de Cassia
- São Diogo I
- São Diogo II
- São Francisco
- São Geraldo
- São João
- São Patrício
- São Pedro
- Serra Dourada I
- Serra Dourada II
- Serra Dourada III
- Serramar
- Solar de Anchieta
- Tims
- Taquara I
- Taquara II
- Valparaíso
- Vila Nova de Colares