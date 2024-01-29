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Cesan interrompe abastecimento de água em mais de 130 bairros do ES

A sugestão da Cesan é que a população moradora destas regiões de Aracruz, Cariacica, Fundão, Serra e Vitória economize e tente reutilizar a água. Causa é a presença de lama na captação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2024 às 10:26

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 10:26

Torneira, água, Cesan
Cesan informa que interrompeu abastecimento de água em cidades capixabas Crédito: Shutterbug75/Pixabay
Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou nesta segunda-feira (29) que, devido à elevada turbidez da água, ou seja, presença de lama provocada pelas chuvas, foi necessário interromper o abastecimento em cinco cidades do Estado: Aracruz, Cariacica, Fundão, Serra e Vitória. A sugestão da Cesan é que a população moradora destas regiões economize e tente reutilizar a água. Não foi divulgado um prazo para que a situação seja restabelecida.
Em caso de dúvida, a Cesan pode ser acionada pelo WhatsApp 27 3422 0115 ou pelo telefone 115. A chamada é gratuita e o atendimento funciona 24 horas.
Recentemente, a companhia repetiu o procedimento devido ao mesmo problema relacionado à qualidade da água após as chuvas recentes em parte do Estado e alertou que a situação poderia se repetir, o que de fato ocorreu. 
Cesan interrompe abastecimento de água em mais de 130 bairros do ES

Veja os bairros onde pode faltar água no Espírito Santo

ARACRUZ
  1. Itaparica
  2. Praia Formosa
  3. Santa Cruz
  4. São Francisco
FUNDÃO
  1. Costa Azul
  2. Direção
  3. Enseada das Garças
  4. Mirante da Praia
  5. Praia Grande
  6. Rio Preto
  7. Vila Tongo
CARIACICA
  1. Cariacica Sede
  2. Ibiapaba
  3. Nova Esperança
  4. Nova Rosa Da Penha
  5. Padre Mathias
  6. Porto De Cariacica
  7. Porto Engenho
  8. Santa Luzia
  9. São Joao Batista
  10. Vila Cajueiro
  11. Vila Merlo
VITÓRIA
  1. Aeroporto
  2. Antônio Honório
  3. Boa Vista
  4. Goiabeira
  5. Jabour
  6. Jardim Camburi
  7. Jardim da Penha
  8. Maria Ortiz
  9. Mata da Praia
  10. Morada de Camburi
  11. Pontal de Camburi
  12. Republica
  13. Segurança do Lar
  14. Solon Borges
SERRA
  1. Alterosas
  2. André Carloni
  3. Balneário Carapebus
  4. Barcelona
  5. Barro Branco
  6. Bicanga
  7. Boa Vista I
  8. Boa Vista II
  9. Boulevard Lagoa
  10. Camará
  11. Cantinho do Céu
  12. Carapina Grande
  13. Castelândia
  14. Central Carapina
  15. Chácara Parreiral
  16. Cidade Continental
  17. Cidade Pomar
  18. Civit I
  19. Civit II
  20. Colina Laranjeiras
  21. Conjunto Carapina I
  22. Conjunto Jacaraípe
  23. Costa Dourada
  24. Costabela
  25. Laranjeiras
  26. Bairro de Fátima
  27. Diamantina
  28. Eldorado
  29. Enseada Jacaraípe
  30. Estancia Monazítica
  31. Eurico Sales
  32. Feu Rosa
  33. Guaraciaba
  34. Hélio Ferraz
  35. Jacuhy
  36. Jardim Atlântico
  37. Jardim Carapina
  38. Jardim Limoeiro
  39. Jardim Tropical
  40. Jose de Anchieta
  41. Jose de Anchieta II
  42. Jose de Anchieta III
  43. Lagoa de Carapebus
  44. Lagoa de Jacaraípe
  45. Laranjeiras Velha
  46. Manguinhos
  47. Manoel Plaza
  48. Marbella
  49. Maringá
  50. Mata da Serra
  51. Morada Laranjeiras
  52. Nova Almeida
  53. Nova Carapina I
  54. Nova Carapina II
  55. Nova Zelândia
  56. Novo Horizonte
  57. Novo Porto Canoa
  58. Ourimar
  59. Parque das Gaivotas
  60. Parque Jacaraípe
  61. Parque Residencial Laranjeiras
  62. Parque Residencial Mestre Alvaro
  63. Parque Residencial Nova Almeida
  64. Parque Residencial Tubarão
  65. Parque Santa Fé
  66. Pitanga
  67. Planalto de Carapina
  68. Planície da Serra
  69. Polo Industrial Tubarão
  70. Portal de Jacaraípe
  71. Porto Canoa
  72. Porto Dourado
  73. Praia da Baleia
  74. Praia de Capuba
  75. Praia de Carapebus
  76. Praiamar
  77. Presídio Queimados
  78. Reis Magos
  79. Residencial Jacaraípe
  80. Residencial Vista do Mestre
  81. Rosário de Fátima
  82. Santa Luzia
  83. Santa Rita de Cassia
  84. São Diogo I
  85. São Diogo II
  86. São Francisco
  87. São Geraldo
  88. São João
  89. São Patrício
  90. São Pedro
  91. Serra Dourada I
  92. Serra Dourada II
  93. Serra Dourada III
  94. Serramar
  95. Solar de Anchieta
  96. Tims
  97. Taquara I
  98. Taquara II
  99. Valparaíso
  100. Vila Nova de Colares

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