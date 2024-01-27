Cesan alerta: tem golpista usando a internet para enganar o cliente

A Cesan
está alertando os consumidores para a ação de golpistas que estão clonando o site da empresa durante o processo de emissão da segunda via de contas. A companhia de saneamento diz que está adotando medidas técnicas e administrativas para garantir a segurança dos seus clientes.
E como funciona este golpe? Segundo a Cesan, os bandidos clonam o site oficial da empresa e oferecem uma opção de pagamento via PIX, redirecionando os valores para contas de terceiros.
“Para garantir a segurança dos dados dos clientes, orientamos que a emissão da segunda via seja realizada exclusivamente através do site oficial www.cesan.com.br
ou pelo WhatsApp 3422-0115. Reforçamos que esse processo deve ser efetuado no ambiente ‘logado’ da Cesan, alerta a companhia”, diz a empresa.
A Cesan alerta também para que os clientes evitem qualquer transação financeira que não seja através dos meios de pagamento seguros oficialmente reconhecidos pela empresa, que são: o site AdeusFila (pagamento em cartão de crédito), bancos, casas lotéricas, agências dos Correios, caixas eletrônicos, sites e aplicativos dos bancos conveniados, além da rede Pague Fácil Cesan de agentes arrecadadores.
“Solicitamos a colaboração de todos os clientes para manterem seus cadastros atualizados. Essa atualização pode ser facilmente realizada via WhatsApp, no escritório de atendimento ou através da solicitação via 115”, explica a Cesan.