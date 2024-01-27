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Leonel Ximenes

Cesan alerta: tem golpista usando a internet para enganar o cliente

Transações financeiras devem ser feitas apenas através dos meios de pagamento seguros oficialmente reconhecidos pela empresa

Públicado em 

27 jan 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

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Golpistas estão clonando o site da empresa durante o processo de emissão da segunda via de contas Crédito: Pixabay
Cesan está alertando os consumidores para a ação de golpistas que estão clonando o site da empresa durante o processo de emissão da segunda via de contas. A companhia de saneamento diz que está adotando medidas técnicas e administrativas para garantir a segurança dos seus clientes.
E como funciona este golpe? Segundo a Cesan, os bandidos clonam o site oficial da empresa e oferecem uma opção de pagamento via PIX, redirecionando os valores para contas de terceiros.
“Para garantir a segurança dos dados dos clientes, orientamos que a emissão da segunda via seja realizada exclusivamente através do site oficial www.cesan.com.br ou pelo WhatsApp 3422-0115. Reforçamos que esse processo deve ser efetuado no ambiente ‘logado’ da Cesan, alerta a companhia”, diz a empresa.
A Cesan alerta também para que os clientes evitem qualquer transação financeira que não seja através dos meios de pagamento seguros oficialmente reconhecidos pela empresa, que são: o site AdeusFila (pagamento em cartão de crédito), bancos, casas lotéricas, agências dos Correios, caixas eletrônicos, sites e aplicativos dos bancos conveniados, além da rede Pague Fácil Cesan de agentes arrecadadores.
“Solicitamos a colaboração de todos os clientes para manterem seus cadastros atualizados. Essa atualização pode ser facilmente realizada via WhatsApp, no escritório de atendimento ou através da solicitação via 115”, explica a Cesan.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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