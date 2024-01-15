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Leonel Ximenes

0800 de órgão público do ES não aceita ligação de 4,6 milhões de celulares

Empresa pública só recebe contato pelo telefone fixo, que não chega nem a 10% dos aparelhos móveis no Estado

Públicado em 

15 jan 2024 às 16:34
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Telefone fixo, o único aceito pela Ceturb-GV para receber chamadas
Telefone fixo, o único aceito pela Ceturb-ES para receber chamadas para o seu 0800 Crédito: Divulgação
Parece que a Ceturb-ES, a conhecida Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo, está com saudade do telefone a disco - ou quem sabe a manivela.
Talvez seja essa explicação saudosista que justifique o fato de a empresa pública não aceitar ligações de telefones celulares para o número 0800 039 1517, destinado pela Ceturb-ES a receber informações, sugestões e reclamações.
Quem liga pelo celular para o chamado Disque-Ceturb recebe a seguinte mensagem, repetida duas vezes sequencialmente: “o número discado não pode ser acessado por telefone móvel”. Em seguida, vem um breve sinal de ocupado e o silêncio total.
Lembrando que já estamos na segunda década do século 21, marcado pelo crescimento vertiginoso da comunicação digital. Aos números.
Segundo informações mais atualizadas da Anatel, referentes a novembro de 2023, o Espírito Santo tinha 431,5 mil linhas telefônicas fixas e 4,6 milhões de celulares. Ou seja, só uma pequena parte dos telefones ativos do ES consegue ligar para o 0800 da Ceturb-ES.

O QUE DIZ A CETURB-ES

Em nota enviada à coluna, a assessoria da Ceturb-ES informa que "o número de telefone principal da Ceturb-ES (3232-4500) já recebe ligações de telefones móveis e o usuário pode discar a opção 1 para registrar reclamação, elogio ou sugestão".
A empresa promete também que a central do Disque-Ceturb passará a receber ligações de telefones móveis num prazo de até 60 dias. "Além disso, está em andamento um pedido junto à Anatel de um novo número, menor e de mais fácil memorização para os usuários", diz a nota.
Os usuários, ainda de acordo com a Ceturb-ES, também podem utilizar os canais Fale Conosco (www.ceturb.es.gov.br) e a Ouvidoria da Ceturb ([email protected]).
A coluna, então, vai esperar o 0800 da Ceturb entrar no novo (novo?) século para, aí sim, fazer um elogio à empresa. Porque, pelo atual número, nem isso é possível.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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