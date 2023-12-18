Site nacional elogia, mas diz que ES é um “ilustre desconhecido”

Terço gigante no Convento da Penha Crédito: Ricardo Medeiros

Em um texto repleto de elogios, o portal de notícias Terra acaba de publicar uma matéria em que indica “5 destinos para visitar no Espírito Santo”. O Viagem em Pauta, editoria de turismo do portal, destaca a diversidade de paisagens do Estado , mas, ao mesmo tempo, constata, logo no início da reportagem, que “o Espírito Santo [é] esse ilustre (des)conhecido do Sudeste brasileiro”.

E justifica a afirmação: “O turismo vai muito além da capital Vitória e da vizinha Vila Velha”. Sim, o portal Terra, além das duas cidades mais conhecidas da região metropolitana da Grande Vitória , abre espaço também para a tradicional Guarapari, as montanhas capixabas e Itaúnas, a vila do forró cujo perfil abre a matéria.

“O parque mais visitado do Espírito Santo (Parque Estadual de Itaúnas) é monumento natural do Estado e, desde 1992, é Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, cujos 3.200 hectares de área preservada guardam dunas de areias finas, floresta de restinga e uma praia de águas mornas, procuradas por surfistas”, descreve o Terra, que lembra também que Itaúnas é a “Capital Capixaba do Forró”.

Sobre as montanhas, o Viagem em Pauta cita as influências alemãs, italianas, austríacas e polonesas, Pedra Azul, Rota do Lagarto e a proximidade da região com a Grande Vitória.

Em relação a Guarapari, o Terra destaca as areias monazíticas, a diversidade de praias do seu litoral, Meaípe, Setiba e Santa Mônica. A culinária não foi esquecida, claro, com elogios à moqueca capixaba.

Vitória e Vila Velha vêm no mesmo bloco na matéria: “Distantes 14 quilômetros uma da outra, são como duas vizinhas inseparáveis que carregam na história a responsabilidade de ser a capital do Espírito Santo (Vila Velha já foi a sede do governo daquela capitania, entre 1535 e 1549)”.

O portal cita o centro histórico de Vitória (“a segunda capital mais antiga do Brasil”) e o Parque Moscoso; sobre Vila Velha, a fábrica Garoto e o Convento da Penha , que recebe muitos elogios: “O santuário mariano mais antigo do Brasil e endereço de uma das mais belas vistas de Vila Velha e arredores, a 154 metros de altitude”.