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Leonel Ximenes

Comum nas montanhas capixabas, ave símbolo do ES é avistada em Vitória

Pequeno pássaro foi fotografado na restinga de Camburi

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 03:11

Públicado em 

26 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O colibri (
O colibri ("Colibri serrirostris") fotografado na restinga em Camburi Crédito: Regis Silotti
Observadores de aves avistaram nesta quarta-feira (25), em Vitória, na restinga da Praia de Camburi, o colibri (Colibri serrirostris), a ave símbolo do Espírito Santo. Segundo Regis Silotti, que fotografou a ave junto com outro observador, Robison Araújo da Silva, o pequeno pássaro é comumente encontrado na região serrana capixaba, mas é raríssimo vê-lo em Vitória, ainda mais na restinga à beira-mar.
“Temos somente um registro da espécie para Vitória na plataforma Wikiaves, em 28 de junho de 2014. Assim, ficamos orgulhosos de encontrá-lo aqui. É mostrar a importância da preservação da restinga”, destaca Silotti, do Clube de Observadores de Aves do ES (COA-ES).
O colibri não estava sozinho na restinga de Camburi. Ele estava acompanhado de outra espécie belíssima, o Beija-flor Estrelinha Ametista (Calliphlox amethystina).
Muita gente pode confundir o Colibri serrirostris com um beija-flor comum e de certa forma abundante até no ambiente urbano, mas a pequena ave avistada na Capital tem uma característica peculiar, uma “orelha” violeta que, na realidade, são penas próximas à região auricular. Daí ser conhecido também como Beija-Flor de Orelha Violeta.
O colibri tem uma “orelha” violeta que, na realidade, são penas próximas à região auricular
O colibri tem uma “orelha” violeta que, na realidade, são penas próximas à região auricular Crédito: Regis Silotti
“Estávamos procurando o Beija-flor Vermelho (Chrysolampis mosquitus) que foi visto e fotografado por César Sartório na semana passada,  no Parque Atlântico, no final de Camburi, e acabamos descobrindo o colibri”, comemora Silotti, que registrou a descoberta na plataforma Wikiaves

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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