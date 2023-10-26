Comum nas montanhas capixabas, ave símbolo do ES é avistada em Vitória

Observadores de aves avistaram nesta quarta-feira (25), em Vitória
, na restinga da Praia de Camburi, o colibri (Colibri serrirostris
), a ave símbolo do Espírito Santo. Segundo Regis Silotti, que fotografou a ave junto com outro observador, Robison Araújo da Silva, o pequeno pássaro é comumente encontrado na região serrana
capixaba, mas é raríssimo vê-lo em Vitória, ainda mais na restinga à beira-mar.
“Temos somente um registro da espécie para Vitória na plataforma Wikiaves, em 28 de junho de 2014. Assim, ficamos orgulhosos de encontrá-lo aqui. É mostrar a importância da preservação da restinga”, destaca Silotti, do Clube de Observadores de Aves do ES (COA-ES).
O colibri não estava sozinho na restinga de Camburi
. Ele estava acompanhado de outra espécie belíssima, o Beija-flor Estrelinha Ametista (Calliphlox amethystina
).
Muita gente pode confundir o Colibri serrirostris com um beija-flor comum e de certa forma abundante até no ambiente urbano, mas a pequena ave avistada na Capital tem uma característica peculiar, uma “orelha” violeta que, na realidade, são penas próximas à região auricular. Daí ser conhecido também como Beija-Flor de Orelha Violeta.
“Estávamos procurando o Beija-flor Vermelho (Chrysolampis mosquitus
) que foi visto e fotografado por César Sartório na semana passada, no Parque Atlântico, no final de Camburi, e acabamos descobrindo o colibri”, comemora Silotti, que registrou a descoberta na plataforma Wikiaves
.