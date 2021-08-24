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Leonel Ximenes

Três cidades do ES entram no “Top 100” da enciclopédia das aves

Em todo o país, site especializado já registrou 1.892 espécies diferentes, sendo 666 no Espírito Santo

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 02:05

Públicado em 

24 ago 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Canário-da-terra bebendo água, foto de Victor Biasutti que participa de um concurso nacional de fotografias, em Brasília
Canário-da-terra bebendo água, foto de Victor Biasutti que participa de um concurso nacional de fotografias, em Brasília Crédito: Victor Biasutti
Domingos Martins, Linhares e agora Santa Teresa. O Espírito Santo emplacou três municípios entre os 100 do país que mais têm espécies catalogadas no Wikiaves, o maior site especializado em registro de aves do Brasil.
O município capixaba mais bem colocado da lista é Linhares (35º lugar), com 429 espécies registradas no Wikiaves; a seguir vem Domingos Martins (66º lugar), com 391 registros; e agora entrou na relação Santa Teresa (97ª posição), com 366 espécies catalogadas.
O Wikiaves é um site de conteúdo colaborativo que é direcionado à comunidade brasileira de observadores de aves. Os membros enviam para a página especializada registros de imagens e até sons das aves, que são catalogados.
O site tem como objetivo apoiar, divulgar e promover a atividade de observação de aves, fornecendo gratuitamente ferramentas para controle de registros fotográficos e sonoros, textos, identificação de espécies e comunicação entre observadores, entre outras facilidades. “Juntos construímos continuamente a maior base de dados sobre aves do Brasil na Internet”, dizem os responsáveis pela página.

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Em todo o país o Wikiaves já registrou 1.892 espécies de aves, sendo 666 no Espírito Santo. A lista, atualizada diariamente, é liderada por cidades da Região Norte e Centro-Oeste do país. Porto Velho, capital de Rondônia, está em primeiro lugar com 623 espécies de aves registradas no portal.
A seguir vêm Caracaraí, em Roraima, com 578; Alta Floresta (MT), com 574; Manaus (AM), 554; Sinop (MT), 547; São Félix do Xingu (PA), 543; Parauapebas (PA), 532; e Angra dos Reis (RJ), a primeira do Sudeste, com 518.

A MELHOR HORA PARA FOTOGRAFAR AS AVES

O engenheiro, músico e observador de aves Victor Biasutti explica que o melhor horário para o registro desses animais é bem cedo, aos primeiros raios de sol da manhã. “A gente costuma sair bem cedo, entre quatro e cinco horas da manhã, para chegar bem cedo nos locais que a gente vai observar. Mas tem que ser num horário que já tenha luz, se não as fotos ficam muito ruins.”
Ele ensina que entre seis e seis e meia da manhã é um bom horário. “Em torno de meio-dia, os pássaros dão uma paradinha, fazem silêncio, como se fossem fazer uma siesta. Mas depois, lá para as três horas da tarde, voltam a aparecer.”

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Biasutti ensina que também há aves de hábitos noturnos, como muitas corujas, o que exige outras técnicas de observação, como o uso de lanternas.

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Um aspecto curioso é a chuva, que ao mesmo tempo que inviabiliza, de imediato, a observação, pode depois facilitar a captação de imagens de aves quando vem a “bonança: “Quando chove, não é possível fotografar aves pois os equipamentos não podem receber chuva, além de as aves saírem menos de seus abrigos. Mas, em dia nublado com pequena chuva, no momento em que o sol volta, as aves aparecem em quantidade, como numa comemoração”, compara Biasutti.
O Clube de Observadores de Aves do Espírito Santo (COA-ES) apresentou um projeto relativo à observação de aves para a Prefeitura de Santa Teresa. A atividade, segundo o COA-ES, além de bonita e sustentável, pode incrementar o turismo, beneficiando a economia local.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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