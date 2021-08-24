Três cidades do ES entram no “Top 100” da enciclopédia das aves

Canário-da-terra bebendo água, foto de Victor Biasutti que participa de um concurso nacional de fotografias, em Brasília Crédito: Victor Biasutti

Domingos Martins, Linhares e agora Santa Teresa . O Espírito Santo emplacou três municípios entre os 100 do país que mais têm espécies catalogadas no Wikiaves, o maior site especializado em registro de aves do Brasil.

O município capixaba mais bem colocado da lista é Linhares (35º lugar), com 429 espécies registradas no Wikiaves; a seguir vem Domingos Martins (66º lugar), com 391 registros; e agora entrou na relação Santa Teresa (97ª posição), com 366 espécies catalogadas.

O Wikiaves é um site de conteúdo colaborativo que é direcionado à comunidade brasileira de observadores de aves. Os membros enviam para a página especializada registros de imagens e até sons das aves, que são catalogados.

O site tem como objetivo apoiar, divulgar e promover a atividade de observação de aves, fornecendo gratuitamente ferramentas para controle de registros fotográficos e sonoros, textos, identificação de espécies e comunicação entre observadores, entre outras facilidades. “Juntos construímos continuamente a maior base de dados sobre aves do Brasil na Internet”, dizem os responsáveis pela página.

Em todo o país o Wikiaves já registrou 1.892 espécies de aves, sendo 666 no Espírito Santo. A lista, atualizada diariamente, é liderada por cidades da Região Norte e Centro-Oeste do país. Porto Velho, capital de Rondônia , está em primeiro lugar com 623 espécies de aves registradas no portal.

A seguir vêm Caracaraí, em Roraima, com 578; Alta Floresta (MT), com 574; Manaus (AM), 554; Sinop (MT), 547; São Félix do Xingu (PA), 543; Parauapebas (PA), 532; e Angra dos Reis (RJ), a primeira do Sudeste, com 518.

A MELHOR HORA PARA FOTOGRAFAR AS AVES

O engenheiro, músico e observador de aves Victor Biasutti explica que o melhor horário para o registro desses animais é bem cedo, aos primeiros raios de sol da manhã. “A gente costuma sair bem cedo, entre quatro e cinco horas da manhã, para chegar bem cedo nos locais que a gente vai observar. Mas tem que ser num horário que já tenha luz, se não as fotos ficam muito ruins.”

Ele ensina que entre seis e seis e meia da manhã é um bom horário. “Em torno de meio-dia, os pássaros dão uma paradinha, fazem silêncio, como se fossem fazer uma siesta. Mas depois, lá para as três horas da tarde, voltam a aparecer.”

Biasutti ensina que também há aves de hábitos noturnos, como muitas corujas, o que exige outras técnicas de observação, como o uso de lanternas.

Um aspecto curioso é a chuva, que ao mesmo tempo que inviabiliza, de imediato, a observação, pode depois facilitar a captação de imagens de aves quando vem a “bonança: “Quando chove, não é possível fotografar aves pois os equipamentos não podem receber chuva, além de as aves saírem menos de seus abrigos. Mas, em dia nublado com pequena chuva, no momento em que o sol volta, as aves aparecem em quantidade, como numa comemoração”, compara Biasutti.