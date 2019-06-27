Pássaros em risco de extinção são encontrados em cativeiro ilegal em Iúna

A Polícia Militar Ambiental encontrou, nesta quarta-feira (26), no interior do município de Iúna , vários pássaros de fauna silvestre brasileira em cativeiro ilegal, com condições precárias e desfavoráveis à sobrevivência.

Foram recolhidos 11 pássaros da fauna silvestre brasileira, sendo: quatro coleiros, dois trinca-ferros, dois tico-ticos, uma sabiá e dois catataus que estão na lista de animais em perigo de extinção. Todos estavam em cativeiro e sem autorização do órgão ambiental competente, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

Os infratores responderão por crime contra a fauna, conforme a Lei Federal 9.605/98, art. 29 §1° inciso III, com pena de seis meses a um ano e multa. Os pássaros foram entregues no Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, sob administração do Iema, onde foram devolvidos a natureza.