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Crime Ambiental

Pássaros em risco de extinção são encontrados em cativeiro ilegal em Iúna

Foram recolhidos 11 pássaros da fauna silvestre brasileira

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 12:54

Publicado em 

27 jun 2019 às 12:54
A Polícia Militar Ambiental encontrou, nesta quarta-feira (26), no interior do município de Iúna, vários pássaros de fauna silvestre brasileira em cativeiro ilegal, com condições precárias e desfavoráveis à sobrevivência.
Foram recolhidos 11 pássaros da fauna silvestre brasileira, sendo: quatro coleiros, dois trinca-ferros, dois tico-ticos, uma sabiá e dois catataus que estão na lista de animais em perigo de extinção. Todos estavam em cativeiro e sem autorização do órgão ambiental competente, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).
Os infratores responderão por crime contra a fauna, conforme a Lei Federal 9.605/98, art. 29 §1° inciso III, com pena de seis meses a um ano e multa. Os pássaros foram entregues no Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, sob administração do Iema, onde foram devolvidos a natureza.
A Polícia também orienta que as denúncias sejam feitas pelo telefone 181.

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