Suspeito de falsificar identificação de pássaros é preso em Minas Gerais

A Polícia Federal prendeu um suspeito de falsificar anilhas de identificação de pássaros, nesta terça-feira (13), em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte.
Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram encontradas mais 400 anilhas identificadoras de pássaros. As anilhas são utilizadas pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para fiscalização e controle de pássaros silvestres que vivem em cativeiro.
Segundo a Polícia Federal, o material falsificado seria utilizado ilegalmente para legitimar a situação pássaros capturados na natureza e possivelmente vendê-los de forma irregular.
O suspeito será processado e, caso seja condenado, poderá pegar até seis anos de reclusão.