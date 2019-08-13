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Grande Belo Horizonte

Suspeito de falsificar identificação de pássaros é preso em Minas Gerais

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram encontradas mais 400 anilhas identificadoras de pássaros

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 16:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2019 às 16:49
Suspeito de falsificar identificação de pássaros é preso na Grande Belo Horizonte Crédito: Pixabay
A Polícia Federal prendeu um suspeito de falsificar anilhas de identificação de pássaros, nesta terça-feira (13), em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte.
Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram encontradas mais 400 anilhas identificadoras de pássaros. As anilhas são utilizadas pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para fiscalização e controle de pássaros silvestres que vivem em cativeiro.
Segundo a Polícia Federal, o material falsificado seria utilizado ilegalmente para legitimar a situação pássaros capturados na natureza e possivelmente vendê-los de forma irregular.
O suspeito será processado e, caso seja condenado, poderá pegar até seis anos de reclusão.

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