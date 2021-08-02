Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Região Serrana

Domingos Martins ganha parque de aves com mais de 70 espécies diferentes

Além dos animais, o Bio Parque das Aves tem tirolesa, pedalinho, cafeteria e restaurante e é mais uma opção de lazer para os que visitam a Região Serrana do Espírito Santo

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 16:01

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

02 ago 2021 às 16:01
Bio Parque das Aves é nova opção de passeio para quem visita Domingos Martins, na região Serrana do ES
Bio Parque das Aves é nova opção de passeio para quem visita Domingos Martins, na região Serrana do ES Crédito: Divulgação
Inaugurado no último fim de semana, o Bio Parque das Aves é mais uma opção de lazer para os que visitam a Região Serrana do Espírito Santo. Localizado em Domingos Martins, na Rota dos Ipês, o local conta com cerca de 320 animais e mais de 70 espécies de aves diferentes.
Idealizado pelo agrônomo Júlio Cesar de Moura, de 57 anos, o parque reúne desde aves mais comuns, como araras e tucanos, até espécies mais exóticas, de fora do Brasil, como avestruz e o Emu, espécie de ave terrestre nativa da Austrália. Há ainda oito espécies de mutum-do-sudeste, ave de grande porte que está ameaçada de extinção, além de outros animais, como paca e lhama.
"Sempre fui apaixonado por aves. Comecei com quatro araras, depois as espécies foram chegando. Sempre fui parceiro dos órgãos ambientais, então algumas aves foram doadas e outras eu adquiri. No Brasil, existem, por exemplo, cerca de 300 unidades do mutum-do-sudeste, ave em extinção, sendo que somente aqui nós temos oito. A ideia de abrir o local para visitantes partiu de um vizinho. Depois que fui ao parque de aves no Paraná, decidi fazer algo parecido aqui", conta Moura.
Para poder receber visitantes, o local precisou mudar da categoria criadouro de aves para a categoria zoológico. Todos os animais são registrados e recebem acompanhamento de uma equipe de veterinários. "Não recuso nada. Recebo doação de aves, tanto de aves 'normais' quanto de aves com algum problema, como as que sofrem maus-tratos", revela.
Bio Parque das Aves é nova opção de passeio para quem visita Domingos Martins, na região Serrana do ES
São mais de 70 espécies diferentes de aves Crédito: Divulgação

PEDALINHO, PESCA, RESTAURANTE E MAIS

Além de ver as aves de perto e entrar nos viveiros, o visitante pode conhecer a  área de incubação dos ovos — onde nascem as aves —, e até alimentar os bichos. 
"Fazemos a rota do parque todinha com o visitante. Tem os viveiros, onde, nas horas certas, o visitante pode entrar, tem a área de alimentação dos animais... Nossa ideia é fazer educação ambiental, dar possibilidade para que crianças e adultos possam ver os cuidados com os pássaros", explica Maria Antônia Moura, esposa de Júlio.
Bio Parque das Aves é nova opção de passeio para quem visita Domingos Martins, na região Serrana do ES
Visitante pode alimentar as aves Crédito: Divulgação
A entrada no local custa R$ 30 (R$ 15 meia) e crianças menores de cinco anos não pagam. Além dos animais, ainda há a opção de se divertir com a pesca esportiva, em um passeio de pedalinho ou na tirolesa de  210 metros de extensão e 50 metros de altura. Essas atividades são cobradas à parte e não estão incluídas no valor do ingresso de entrada.
O local ainda conta com parquinho para as crianças, uma cafeteria e um restaurante especializado em carnes — que serve cortes variados, incluindo pratos exóticos, como jacaré, rã e truta. 

SERVIÇO:

O Bio Parque das Aves funciona às sextas, sábados e domingos. Durante a semana, o local é restrito para a visitação de grupos fechados, como escolas.
Horário de funcionamento:
  • Sexta-feira: das 14h às 18h
  • Sábado, domingo e feriados: das 8h30 às 18h
Ingressos:
  • Valor: R$ 30 (crianças de até 5 anos não pagam)
  • Meia-entrada: R$ 15 (estudantes com a apresentação da carteirinha, pessoas acima de 60 anos, doadores de sangue, professores, portadores de necessidades especiais pagam meia). 
  • Endereço: Rota dos Ipês, Chapéu - Soído de Cima, Domingos Martins
  • Mais informações: 27 99225-0904 ou www.bioparquedasaves.com.br

Veja Também

Bosque das Cerejeiras reabre visitação em Pedra Azul e vira point de fotos

10 pousadas para curtir as férias no frio de Santa Teresa

É fã de cheesecake? Veja 7 dicas de onde pedir a sobremesa no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Domingos Martins montanhas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como atirador conseguiu chegar tão perto de Trump e outras perguntas sobre ataque em Washington
Imagem de destaque
Resfriado ou bronquiolite? Veja como identificar as doenças em crianças
A "Pretinha do Sertanejo" avançou para a próxima fase da disputa
Capixaba se destaca e avança em reality sertanejo no Caldeirão com Mion

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados