Domingos Martins ganha parque de aves com mais de 70 espécies diferentes

Bio Parque das Aves é nova opção de passeio para quem visita Domingos Martins, na região Serrana do ES Crédito: Divulgação

Bio Parque das Aves é mais uma opção de lazer para os que visitam a Região Serrana do Rota dos Ipês, o local conta com cerca de 320 animais e mais de 70 espécies de aves diferentes. Inaugurado no último fim de semana, oé mais uma opção de lazer para os que visitam a Região Serrana do Espírito Santo . Localizado em Domingos Martins , na, o local conta com

espécies mais exóticas, de fora do avestruz e o Emu, espécie de ave terrestre nativa da Austrália. Há ainda oito espécies de mutum-do-sudeste, ave de grande porte que está ameaçada de extinção, além de outros animais, como paca e lhama. Idealizado pelo agrônomo Júlio Cesar de Moura, de 57 anos, o parque reúne desde aves mais comuns, como araras e tucanos, até, de fora do Brasil , como, espécie de ave terrestre nativa da Austrália., além de outros animais, como paca e lhama.

"Sempre fui apaixonado por aves. Comecei com quatro araras, depois as espécies foram chegando. Sempre fui parceiro dos órgãos ambientais, então algumas aves foram doadas e outras eu adquiri. No Brasil, existem, por exemplo, cerca de 300 unidades do mutum-do-sudeste, ave em extinção, sendo que somente aqui nós temos oito. A ideia de abrir o local para visitantes partiu de um vizinho. Depois que fui ao parque de aves no Paraná, decidi fazer algo parecido aqui", conta Moura.

Para poder receber visitantes, o local precisou mudar da categoria criadouro de aves para a categoria zoológico. Todos os animais são registrados e recebem acompanhamento de uma equipe de veterinários. "Não recuso nada. Recebo doação de aves, tanto de aves 'normais' quanto de aves com algum problema, como as que sofrem maus-tratos", revela.

São mais de 70 espécies diferentes de aves Crédito: Divulgação

PEDALINHO, PESCA, RESTAURANTE E MAIS

Além de ver as aves de perto e entrar nos viveiros, o visitante pode conhecer a área de incubação dos ovos — onde nascem as aves —, e até alimentar os bichos.

"Fazemos a rota do parque todinha com o visitante. Tem os viveiros, onde, nas horas certas, o visitante pode entrar, tem a área de alimentação dos animais... Nossa ideia é fazer educação ambiental, dar possibilidade para que crianças e adultos possam ver os cuidados com os pássaros", explica Maria Antônia Moura, esposa de Júlio.

Visitante pode alimentar as aves Crédito: Divulgação

A entrada no local custa R$ 30 (R$ 15 meia) e crianças menores de cinco anos não pagam. Além dos animais, ainda há a opção de se divertir com a pesca esportiva, em um passeio de pedalinho ou na tirolesa de 210 metros de extensão e 50 metros de altura. Essas atividades são cobradas à parte e não estão incluídas no valor do ingresso de entrada.

O local ainda conta com parquinho para as crianças, uma cafeteria e um restaurante especializado em carnes — que serve cortes variados, incluindo pratos exóticos, como jacaré, rã e truta.

SERVIÇO:

O Bio Parque das Aves funciona às sextas, sábados e domingos. Durante a semana, o local é restrito para a visitação de grupos fechados, como escolas.

Horário de funcionamento:

Sexta-feira: das 14h às 18h



Sábado, domingo e feriados: das 8h30 às 18h

Ingressos:

Valor: R$ 30 (crianças de até 5 anos não pagam)

R$ 30 (crianças de até 5 anos não pagam) Meia-entrada: R$ 15 (estudantes com a apresentação da carteirinha, pessoas acima de 60 anos, doadores de sangue, professores, portadores de necessidades especiais pagam meia).