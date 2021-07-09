10 pousadas para curtir as férias no frio de Santa Teresa

Quarto da pousada Vale dos Pássaros, que também abriga spa em Santa Teresa, região Serrana do Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @valedospassarospousada

Ao contrário das temperaturas no Espírito Santo , o turismo de inverno está "quentíssimo" pela região Serrana do Estado. De uns meses para cá, localidades dessa parte capixaba têm recebido mais famílias e jovens que buscam tranquilidade e segurança para descansarem em meio à pandemia da Covid-19. Em Santa Teresa, aliás, esses pedidos são alguns dos hits da estação para curtir o clima de inverno na região.

“A gente percebeu que o aumento na procura tem sido bem grande de uns meses para cá. O que a gente percebe é que os turistas se preocupam, sim, em ir para lugares em que há um protocolo contra o coronavírus e que estão mais juntos em família. Pais com filhos, filhos com pais, avós... E a questão do serviço individual, do inverno, de Santa Teresa estar perto de outros grandes centros também ajuda muito”, fala Jurema Tonini, presidente do Santa Teresa Convention e Visitors Bureau e proprietária da pousada Valle Di Trento.

Segundo ela, na pousada que administra só há vagas para dois fins de semana em setembro, já que todas as datas de julho, um dos meses de maior procura, já estão esgotadas. “E não é só capixaba que está procurando a gente. Tenho recebido uma demanda alta de turistas de Minas, do Rio e da Bahia. Os baianos falam que é perto chegar a Santa Teresa e se encantam com o clima, com a cidade”, opina.

"Os visitantes também têm elogiado muito a melhora nos serviços da cidade, dos hotéis aos restaurantes e lojas, o que atrai mais turistas em todo o ano " Jurema Tonini - Presidente do Santa Teresa Convention e Visitors Bureau

O mesmo avalia Cristiane Tessarollo, proprietária da pousada Casa no Sítio. Segundo ela, Santa Teresa já está com bastante fluxo de turistas há algumas semanas e a temporada de inverno há muito tempo não esquentava tanto por lá.

“E graças a Deus por isso. Nós, na pousada, até fizemos uma obra favorável à questão dos cuidados com a pandemia. Todos nossos chalés ficaram 100% independentes, com distância de 5 metros de um para o outro, em que os hóspedes, se não quiserem, não têm nenhum tipo de interação, o que dá a eles segurança quanto aos cuidados com a Covid-19”, enxerga.

De acordo com a empresária, cada chalé também foi equipado com itens de cozinha, o que dá liberdade para os visitantes de não deixarem o local nem para fazer refeições. “Nós sempre pensamos no conforto dos hóspedes e calhou de, nesse momento, isso ser bom até para o distanciamento social. Todos os chalés têm cozinha com panela, tudo. Muitas famílias estão buscando esse tipo de hospedagem e de turismo para viajaram, mas se manterem seguras”, defende.

A Gazeta selecionou dez pousadas para turistas curtirem o frio do inverno de Santa Teresa nesta temporada. Confira:

POUSADAS EM SANTA TERESA