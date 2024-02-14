Santa Teresa é destaque em Globo Repórter sobre 150 anos da Imigração Italiana

O Globo Repórter estreia nova temporada na Rede Globo nesta sexta (16) celebrando os 150 anos da imigração italiana no Brasil. A apresentadora Sandra Annenberg e os repórteres Ilze Scamparini, Mário Bonella e Camila Marinho percorrem cidades brasileiras contando a história dos descendentes de italianos que escolheram viver no Brasil. A atração vai ao ar logo após o BBB 24.
Claro que tem Espírito Santo na parada. Bonella passou por Santa Teresa, considerada como a primeira cidade fundada por italianos no Brasil. "Vamos mostrar a Casa Lambert, pertencente a uma família que veio no primeiro navio que chegou ao país. A residência ainda existe em seu formato original, de pau a pique, contando com objetos que eles usavam, como ferro de passar roupa e o relógio e baú que trouxeram durante a viagem. Além disso, levamos uma mulher cujo bisavô veio nesse navio. Ela se emocionou ao contar as histórias familiares no lugar em que o parente viveu", adianta Mário, a HZ. A gravação no Estado contou com a participação dos profissionais Carlos Palito e Pedro Cunha.
O Globo Repórter também visitou o Porto de Gênova, onde viajantes embarcavam em navios com destino ao Brasil. Ilze Scamparini lembra a situação difícil que os italianos enfrentavam em busca de uma vida melhor.
Em outro momento do programa, a repórter Camila Marinho conhece Dona Itália, que nasceu no navio Biancamano a caminho do Brasil e desembarcou com 400 famílias para viver na Bahia.
TRADIÇÃO
Em São Paulo, cidade que carrega grande influência em suas construções, conheceremos bairros tradicionalmente italianos, como a Mooca, que conta com o Museu da Imigração e também abriga o tradicional time de futebol Clube Atlético Juventus. Sandra Annenberg vai até a casa da família de um dos fundadores do clube e conta a história de descendentes que preservam paixões, tradições e a memória dos seus antepassados.
Mário Bonella, durante bate-papo com HZ, adiantou o setor do programa que visita à Serra Gaúcha, região que recebeu boa parte dos fratelli italiani.
"Essas pequenas cidades guardam boa parte das histórias interessantes relacionadas à imigração. Conversamos com uma banda que toca apenas música típica há mais de 100 anos, como também descobrimos municípios que mantêm esculturas como se fossem coliseus. Conversamos com um padre especialista em imigração. Ele nos detalhou o sofrimento por qual os imigrantes passaram e como eles foram enganados, pois vieram com a promessa de ter uma terra maravilhosa, o que não condiz com a realidade vista quando chegaram", complementa.