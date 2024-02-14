Santa Teresa é destaque em Globo Repórter sobre 150 anos da Imigração Italiana

Mário Bonella mostra Santa Teresa no Globo Repórter especial relacionado aos 150 anos da Imigração Italiana no Brasil Crédito: TV Gazeta/Carlos Palito

O Globo Repórter estreia nova temporada na Rede Globo nesta sexta (16) celebrando os 150 anos da imigração italiana no Brasil. A apresentadora Sandra Annenberg e os repórteres Ilze Scamparini, Mário Bonella e Camila Marinho percorrem cidades brasileiras contando a história dos descendentes de italianos que escolheram viver no Brasil. A atração vai ao ar logo após o BBB 24.

Claro que tem Espírito Santo na parada. Bonella passou por Santa Teresa, considerada como a primeira cidade fundada por italianos no Brasil . "Vamos mostrar a Casa Lambert, pertencente a uma família que veio no primeiro navio que chegou ao país. A residência ainda existe em seu formato original, de pau a pique, contando com objetos que eles usavam, como ferro de passar roupa e o relógio e baú que trouxeram durante a viagem. Além disso, levamos uma mulher cujo bisavô veio nesse navio. Ela se emocionou ao contar as histórias familiares no lugar em que o parente viveu", adianta Mário, a HZ. A gravação no Estado contou com a participação dos profissionais Carlos Palito e Pedro Cunha.

O Globo Repórter também visitou o Porto de Gênova, onde viajantes embarcavam em navios com destino ao Brasil. Ilze Scamparini lembra a situação difícil que os italianos enfrentavam em busca de uma vida melhor.

Em outro momento do programa, a repórter Camila Marinho conhece Dona Itália, que nasceu no navio Biancamano a caminho do Brasil e desembarcou com 400 famílias para viver na Bahia.

TRADIÇÃO

Em São Paulo, cidade que carrega grande influência em suas construções, conheceremos bairros tradicionalmente italianos, como a Mooca, que conta com o Museu da Imigração e também abriga o tradicional time de futebol Clube Atlético Juventus. Sandra Annenberg vai até a casa da família de um dos fundadores do clube e conta a história de descendentes que preservam paixões, tradições e a memória dos seus antepassados.

Mário Bonella, durante bate-papo com HZ, adiantou o setor do programa que visita à Serra Gaúcha, região que recebeu boa parte dos fratelli italiani.