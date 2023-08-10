Repórter da TV Gazeta viraliza cantando abertura de jornal local

Quem nunca se pegou cantarolando a trilha sonora de um telejornal ou programa da televisão? O repórter Elton Ribeiro é tão acostumado a fazer isso que resolveu dublar, ao vivo durante o "jornal do almoço", a abertura do ES1, telejornal da TV Gazeta, afiliada da Rede Globo no ES.
O resultado da brincadeira acabou arrancando gargalhadas dos telespectadores, que voltaram a repercutir o vídeo do momento, nesta quarta (9), pelas redes sociais.
"Ele teve a coragem de fazer o que todo mundo faz. E fez muito melhor! O final foi incrível!", comentou um seguidor. "Meu Deus, pensei que só eu fazia isso. Principalmente com o finalzinho da trilha!", compartilhou outra internauta. Confira como foi:
Nos comentários da publicação, o próprio Elton Ribeiro se pronunciou, rindo da situação: "Quem nunca? Me deixa cantar hahahahaha".
GENTE COMO A GENTE
Em conversa com HZ, o jornalista contou que o episódio ocorreu no dia 20 de maio e que a ideia surgiu poucos minutos antes de entrar no estúdio, quando estava colocando o microfone. Já é hábito do jornalista cantarolar a abertura do telejornal por aí, por isso, o momento nem precisou ser ensaiado.
"Trilha sonora é algo que marca muito em televisão, principalmente em jornais e programas que estão há muitos anos na vida das pessoas. Essa trilha do ES1 faz parte da vida do capixaba há muitos anos. (...) Toda vez que começa o jornal, quando estou na reportagem, eu já fico cantarolando, é normal. Faz parte do nosso ritmo do dia a dia (risos)", contou.
Na época, a atitude de Elton divertiu os telespectadores, que se identificaram com o jornalista. A reação positiva do público não foi surpresa para o repórter que afirmou que a trilha sonora é conhecida por todos os que assistem os telejornais das afiliadas da Globo pelo Brasil.
"Acaba viralizando porque é uma trilha que está em todas as praças da Globo, é a mesma música para todos os jornais deste formato. Quem também cantarola a música dos telejornais pelo país acaba se identificando. Tenho recebido mensagens de muitas pessoas compartilhando isso", completou.
SIMPATIA E ESPONTANEIDADE
Não é a primeira vez que o repórter chama a atenção na bancada do ES1. Seja cantando, dizendo o que o telespectador pensa ou batendo a porta ao entrar no estúdio, Elton Ribeiro mostra que é possível dar um toque de leveza à seriedade das notícias.
"Simpatia e espontaneidade pura", "Você me representa" e "Deixa tudo natural", são algumas das mensagens que o jornalista costuma receber em suas redes sociais.
Ainda em conversa com HZ, Elton compartilhou que seu jeito extrovertido — e responsável — de levar a informação à audiência é uma missão pessoal. De forma a fazer com que o telespectador se sinta mais próximo, o jornalista busca trabalhar sem esconder quem é no dia a dia.
Acredito na comunicação conversada, próxima das pessoas. Falar a língua do povo mesmo. Uma comunicação fria e dura afasta a galera, na minha visão. Importante falar que toda essa minha descontração sempre é acompanhada de informação. Brincadeira sem noticia é entretenimento - que particularmente eu gosto, mas não é o caso pois somos jornalistas fazendo telejornal. Informação é coisa séria, importante na cidade de todo mundo, mas pode ser transmitida de forma leve. Tenho seguido nessa missão.
"Eu sou daquele jeito mesmo. Tenho uma visão de mundo mais leve. Acho que os problemas ninguém nunca vai deixar de ter mas o jeito que você enxerga os problemas é que pode ser diferente. Quando eu fui para a televisão, eu não tinha porquê esconder quem eu era. Não faço questão nenhuma de esconder o jeito que eu sou. Hoje em dia, o telespectador quer saber quem são as pessoas que estão comunicando aquela notícia", finalizou.