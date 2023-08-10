Repórter da TV Gazeta viraliza cantando abertura de jornal local

Elton Ribeiro, repórter da TV Gazeta, na bancada do ES1 Crédito: Reprodução/Instagram/@eltonribeirotv

Quem nunca se pegou cantarolando a trilha sonora de um telejornal ou programa da televisão? O repórter Elton Ribeiro é tão acostumado a fazer isso que resolveu dublar, ao vivo durante o "jornal do almoço", a abertura do ES1, telejornal da TV Gazeta, afiliada da Rede Globo no ES.

O resultado da brincadeira acabou arrancando gargalhadas dos telespectadores, que voltaram a repercutir o vídeo do momento, nesta quarta (9), pelas redes sociais.

"Ele teve a coragem de fazer o que todo mundo faz. E fez muito melhor! O final foi incrível!", comentou um seguidor. "Meu Deus, pensei que só eu fazia isso. Principalmente com o finalzinho da trilha!", compartilhou outra internauta. Confira como foi:

Nos comentários da publicação, o próprio Elton Ribeiro se pronunciou, rindo da situação: "Quem nunca? Me deixa cantar hahahahaha".

GENTE COMO A GENTE

Em conversa com HZ, o jornalista contou que o episódio ocorreu no dia 20 de maio e que a ideia surgiu poucos minutos antes de entrar no estúdio, quando estava colocando o microfone. Já é hábito do jornalista cantarolar a abertura do telejornal por aí, por isso, o momento nem precisou ser ensaiado.

"Trilha sonora é algo que marca muito em televisão, principalmente em jornais e programas que estão há muitos anos na vida das pessoas. Essa trilha do ES1 faz parte da vida do capixaba há muitos anos. (...) Toda vez que começa o jornal, quando estou na reportagem, eu já fico cantarolando, é normal. Faz parte do nosso ritmo do dia a dia (risos)", contou.

Na época, a atitude de Elton divertiu os telespectadores, que se identificaram com o jornalista. A reação positiva do público não foi surpresa para o repórter que afirmou que a trilha sonora é conhecida por todos os que assistem os telejornais das afiliadas da Globo pelo Brasil.

"Acaba viralizando porque é uma trilha que está em todas as praças da Globo, é a mesma música para todos os jornais deste formato. Quem também cantarola a música dos telejornais pelo país acaba se identificando. Tenho recebido mensagens de muitas pessoas compartilhando isso", completou.

SIMPATIA E ESPONTANEIDADE

Não é a primeira vez que o repórter chama a atenção na bancada do ES1. Seja cantando, dizendo o que o telespectador pensa ou batendo a porta ao entrar no estúdio, Elton Ribeiro mostra que é possível dar um toque de leveza à seriedade das notícias.

"Simpatia e espontaneidade pura", "Você me representa" e "Deixa tudo natural", são algumas das mensagens que o jornalista costuma receber em suas redes sociais.

Ainda em conversa com HZ, Elton compartilhou que seu jeito extrovertido — e responsável — de levar a informação à audiência é uma missão pessoal. De forma a fazer com que o telespectador se sinta mais próximo, o jornalista busca trabalhar sem esconder quem é no dia a dia.

Acredito na comunicação conversada, próxima das pessoas. Falar a língua do povo mesmo. Uma comunicação fria e dura afasta a galera, na minha visão. Importante falar que toda essa minha descontração sempre é acompanhada de informação. Brincadeira sem noticia é entretenimento - que particularmente eu gosto, mas não é o caso pois somos jornalistas fazendo telejornal. Informação é coisa séria, importante na cidade de todo mundo, mas pode ser transmitida de forma leve. Tenho seguido nessa missão.