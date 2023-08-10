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Veja vídeo da campanha

Gisele Bündchen retorna à Victoria's Secret após 17 anos

Naomi Campbell e Candice Swanepoel também fazem parte de ação da marca, além da brasileira Adriana Lima, que já havia retomado relação com a empresa em abril
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 09:21

A modelo Gisele Bundchen, na comemoração dos 60 anos da Vivara, em 2022
A modelo Gisele Bundchen, na comemoração dos 60 anos da Vivara, em 2022 Crédito: Rubens Cavallari/Folhapress
Gisele Bündchen está de volta a uma campanha da Victoria's Secret 17 anos depois de ter "se aposentado" da equipe das "Angels", como eram conhecidas as modelas que desfilavam para a marca de lingerie.
A supermodelo assinou um contrato com a empresa quando tinha apenas 19 anos e foi o rosto da marca de 2000 a 2006, quando decidiu encerrar a parceria.
O retorno de Gisele foi anunciado nesta quarta-feira, 9, como parte de uma campanha chamada The Icon Collection. Ela divulgou um vídeo em preto e branco em que aparece usando uma lingerie da marca.
A Victoria's Secret também revelou a participação de grandes nomes que fizeram parte de sua história, como a britânica Naomi Campbell e a sul-africana Candice Swanepoel.
A brasileira Adriana Lima também é um dos rostos da campanha. Ela havia rompido seu contrato com a empresa após uma emocionante despedida da passarela no Victoria's Secret Fashion Show de 2018 (que também acabou sendo o último show da marca desde então).
Em abril de 2023, Adriana e a empresa retomaram a parceria para o lançamento do perfume Heavenly Eau de Parfum. Ela também divulgou uma imagem da nova campanha nesta quarta, 9.
Além de contar com "ícones" que passaram pela Victoria's Secret,a campanha The Icon Collection também tem modelos da nova geração, como Hailey Bieber, Emily Ratajkowski, Sui He, Adut Akech e Paloma Elsesser.
As duas últimas estavam entre as primeiras participantes da "VS Collective", nome que a marca usou para substituir "Angels". A ação faz parte de uma tentativa de renovação da empresa que vem ocorrendo desde 2019 para incluir mais diversidade entre suas modelos.
A campanha The Icon Collection, além de contar com "ícones" que passaram pela Victoria's Secret, também tem modelos da nova geração, como Hailey Bieber, Emily Ratajkowski, Sui He, Adut Akech e Paloma Elsesser.
As duas últimas estavam entre as primeiras membras da "VS Collective", nome que a marca usou para substituir "Angels". A ação faz parte de uma tentativa de renovação da empresa que vem ocorrendo desde 2019 para incluir mais diversidade entre suas modelos.
Cinco anos após o encerramento do Victoria's Secret Fashion Show em 2018, a marca retomará o seu desfile anual com o Victoria's Secret World Tour, show que será disponibilizado no Amazon Prime Video em 26 de setembro.

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