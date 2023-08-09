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Marcius Melhem vira réu, mas casos de Dani Calabresa e outras cinco mulheres são arquivados

OUTRO LADO: Humorista repudia decisão da Justiça e afirma que denúncia do Ministério Público é 'alheia às provas'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 10:56

Marcius Melhem em 2016
Marcius Melhem em 2016 Crédito: Folhapress/Folhapress
O humorista Marcius Melhem tornou-se réu sob acusação de assédio sexual contra três mulheres no caso que começou com as denúncias envolvendo a atriz Dani Calabresa, informaram o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro à Folha de S.Paulo nesta terça-feira (8).
Dois envolvidos no caso afirmaram, em condição de anonimato, que as queixas de Dani por enquanto não serão levadas aos tribunais por uma questão jurídica. O Ministério Público teria avaliado que a denúncia feita por Dani contra Melhem seja de importunação sexual. O crime não existia em 2017, quando o suposto ato teria ocorrido. À época, a lei só previa assédio sexual.
As denúncias do Ministério Público recebidas pela Justiça agora, portanto, não se referem a Dani. O Tribunal de Justiça afirmou que não informa à imprensa detalhes do caso porque ele tramita sob sigilo. A defesa de Dani não se pronunciou até a publicação desta reportagem e afirmou que não teve acesso à denúncia.
Queixas de outras cinco mulheres que fazem parte do grupo que acusa Melhem foram descartadas pelo Ministério Público. Isso porque o suposto assédio contra elas já teria prescrito.
Em nota assinada por seus advogados, Melhem, ex-chefe do núcleo de humor da TV Globo, repudiou a decisão da Justiça. Ele afirmou que a denúncia do MP é "confusa e inteiramente alheia aos fatos e às provas". Disse ainda que ela ignora "totalmente os elementos de informação do inquérito policial".
"No momento oportuno, esta absurda acusação será veementemente contestada pela defesa do ex-diretor, que segue confiante na Justiça", diz a nota.
De acordo com Melhem, a denúncia foi feita pelo MP na quinta-feira (3), a partir do processo que as atrizes fizeram em grupo contra o humorista.
O caso veio à tona a partir de uma reportagem da Folha de S.Paulo publicada em outubro de 2020 na coluna Mônica Bergamo, quando a advogada Mayra Cotta, que representa o grupo de mulheres, acusou Melhem de assediar moral e sexualmente atrizes da Globo.
Desde então, Melhem e Calabresa protagonizam uma batalha ruidosa na Justiça e na opinião pública. Enquanto a atriz se diz vítima de assédio sexual e moral, o humorista afirma que as denúncias fazem parte de uma conspiração para derrubá-lo do cargo que ele tinha na Globo.
Em entrevistas, o humorista tem afirmado que as atrize só o acusaram por não terem conseguido trocas de favores profissionais na TV Globo.
Melhem afirma ter mensagens, vídeos e áudios de cunho sexual que trocava com as mulheres de maneira consensual. Ele espera que o material convença a Justiça e o público de que as relações não eram, portanto, fruto de assédio sexual ou moral.

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