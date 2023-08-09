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Zilu Godoi planeja retomar parceria profissional com Marlene Mattos

Ex-mulher de Zezé irá viajar pelo Brasil, ministrando palestras de superação, dirigida pela antiga diretora de Xuxa Meneghel
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 09:54

Zilu Godoi
Zilu Godoi Crédito: Reprodução/Instagram/@zilucamargooficial
Zilu Godoi foi uma das primeiras pessoas a defender Marlene Mattos quando começaram as acusações de assédio moral de Xuxa Meneghel contra a ex-diretora. A influenciadora não concordou com as críticas feitas pela apresentadora ao promover o lançamento da série de cinco episódios "Xuxa, o Documentário" e anunciou que planeja retomar em breve a parceria profissional com Marlene.
Durante uma entrevista no videocast "Família Muda Tudo", com Patrícia Maldonado, Zilu contou que atuará como coach de superação e será supervisionada pela ex-diretora do programa Xou da Xuxa. "Tenho um grande projeto no Brasil, que consiste em realizar dez palestras em conjunto com Marlene Mattos. Está tudo pronto, vou para a casa dela e passarei uma semana inteira trabalhando ao seu lado", disse ela. A mãe de Wanessa e Camila Camargo percorrerá o país com uma série de palestras motivacionais.
Ex-mulher de Zezé Di Camargo trabalhou com Marlene Mattos, em 2015. A antiga empresária de Xuxa, que também recebeu elogios de Mara Maravilha, foi diretora do programa Assim Somos, do canal E+TV, estrelado pela então iniciante apresentadora. Morando em Orlando, nos Estados Unidos, há cinco anos, Zilu compartilha sua experiência nos encontros, inspirada em sua vida pessoal e nas dificuldades que enfrentou após a separação do cantor.
Quando me separei, precisei muito de uma palavra, e não tive. Tive que me virar sozinha e essa é a experiência que passo nas palestras". Zilu não perdeu tempo para alfinetar o sertanejo pela separação polêmica. O casamento chegou ao fim em 2012, após 30 anos de relação, e na época, o fim da união teve a acusação de traição de Zezé Di Camargo. "Eu pus na minha cabeça que eu não perdi nada. Quem perdeu foi quem deixou de estar comigo", disse

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